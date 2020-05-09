Belarus Ligi'nde 8. hafta Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle Misli.com’da

SLAVIA MOZYR - ZHODINO

Vitebsk deplasmanında 3-2 kazanıp 3 maçlık galibiyet hasretine nokta koyan Slavia Mozyr'da sağ açık Aleksandr Anufriev'in sakatlığı devam ediyor. Son 3 maçı kaçıran Andrey Chukhley'nin durumu ise maç saati netleşecek. Vitebsk maçında sonradan oyuna girip bu sezon ilk kez forma şansı bulan ve 2 gol atan Maksym Slyusar, Zhodino karşısında ilk 11'de olabilir.

Zhodino da geçtiğimiz haftanın deplasman fatihlerinden biri, belki de birincisiydi! Onlar da 2 haftalık beraberlik serisini 5-2'lik FC Minsk galibiyetiyle noktaladılar... Sağ açık Kirill Leonovich ve orta sahadan Yuri Pavkyukovets henüz hazır değil. FC Minsk deplasmanında forma giymeyen Mikhail Afanasyev'in durumu ise belirsizliğini koruyor.

NEMAN - RUKH BREST

Neman, BATE deplasmanında 2-0 geri düşmüş, sol açık Gegam Kadimyan ile 2-1'i bulmuş ama mücadeleden 3-1 yenik ayrılmıştı. Bu sonuçla birlikte son 5 lig maçında sadece 1 kez sahadan 3 puanla ayrılabildiler. Besin zehirlenmesi sebebiyle BATE maçını kaçıran 97'li stoper Giorgi Kantaria, Rukh Brest karşısında da ilk 11'de olmayabilir.

Rukh Brest ise Gorodeja karşısında 90+1'de 1 puanı kurtardı ve üst üste ikinci maçından beraberlikle ayrıldı. Son 4 maçta yenilgileri yok ancak, sadece 6 puan toplayabildiler. 4. maç haftasında, Slavia Mozyr deplasmanında sakatlanan ön libero Chidi Osuchukwu, "Neman" Grodno deplasmanında da takımını yalnız bırakacak. Gorodeja maçında cezaları sebebiyle oynayamayan Sergey Tikhonovsky ve Denis Grechikho ise yeniden kadroda olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Zhodino, Slavia Mozyr deplasmanında oynadığı son 5 resmi maçı kazanmayı başardı!

- Slavia Mozyr'ın bu sezon ligde oynadığı 7 maçın 6'sı "2.5 ÜST" oldu.

- Rukh Brest'in bu sezon ligde oynadığı 7 maçın tamamı "2.5 ALT" bitti.

- Neman Grodno evinde oynadığı son 6 lig maçında yenilgi yüzü görmedi! (4 galibiyet - 2 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmaları kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercihler "Slavia Mozyr - Zhodino" karşılaşmasındaki "2.5 ÜST" tercihi ve "Neman" galibiyeti!

"Neman - Rukh Brest" karşılaşmasını kuponlarına alanların %18'i ev sahibinin sahadan 3 puanla ayrılacağını düşünürken, diğer maçta %25'lik kesim "2.5 ÜST" tercihini öne çıkarmış. "Slavia Mozyr - Zhodino" karşılaşmasındaki %14'lük "KG VAR" yönelimi de dikkat çekici...