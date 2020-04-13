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13.04.2020 - 14:43 |

Belarus Ligi'nde maçlar Youtube üzerinden şifresiz

Corona virüs Avrupa'da futbolu durdursa da Belarus yoluna devam ediyor. Futbol federasyonu lig maçlarını Youtube üzerinden şifresiz yayınlama kararı alıp, dünyaya açtı.

Belarus Ligi'nde maçlar Youtube üzerinden şifresiz
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Corona virüs nedeniyle Avrupa'da futbol maçları askıya alınırken sadece Belarus'ta devam ediyor. Ülkedeki ölüm ve vaka olaylarına karşılık lig ara vermiyor.
Ancak bazı tedbirler de alınıyor. Belarus'ta futbol severlerini işini kolaylaştırmak ve biraz daha fazla evde tutabilmek için Belarus'un lig maçları Youtube üzerinden şifresiz yayınlanacak.

Bu sayede herkes dilediği gibi maçları takip edebilecek. Belarus Futbol Federasyonu tarafından alınan bu kararın bir diğer amacı da şu anda futbolsuz günler geçiren Avrupa ve dünya ülkelerine bedava bir şekilde kendi maçlarını izleterek reklam yapmak ayrıca. Bu şifresiz hamle ülkedeki boks maçlarında da uygulanacak.

Belarus Liginde maçlar Youtube üzerinden şifresiz

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