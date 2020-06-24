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24.06.2020 - 12:43 | |   ANKARA (AA) -

Belaruslu bisikletçi Siutsou'ya 4 yıl men cezası

Belaruslu bisikletçi Kanstantsin Siutsou, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı.

Belaruslu bisikletçi Siutsou'ya 4 yıl men cezası
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Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), doping numunesinde yasaklı EPO maddesine rastlandığının açıklandığı 2018'in eylül ayından sonra aktif kariyerini noktalayan Siutsou hakkındaki kararını açıkladı. UCI, Siutsou'nun bisiklet organizasyonlarına katılmasını 4 Eylül 2022'ye kadar yasakladı.

Kariyerinin son yıllarını Sky, Dimension Data ve Bahreyn-Merida takımlarında geçiren 37 yaşındaki eski sporcu, High Road takımı adına mücadele ettiği 2009 İtalya Bisiklet Turu'nun 8. etabını kazanmıştı.

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