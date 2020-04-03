Belarus'ta bahis heyecan devam ediyor

FC BELSHINA - FC GORODEYA

Sezona yenilgilerle başlayan iki takım karşı karşıya!

Geçtiğimiz sezon bir alt ligde başarılı sonuçlar alıp şampiyonluğa ulaşan Belshina, yeni sezonun açılışında FC Minsk karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen 3-1 kaybetmişti. Geçtiğimiz hafta da Torpedo deplasmanında başa baş bir oyun ortaya koydular ama evlerine elleri boş döndüler.

Gorodeya ise geçtiğimiz yıl orta sıralarda takılmıştı. Yeni sezona Vitebsk karşısında şanssız bir yenilgiyle başladılar. Önce stoper Dmitri Ignatenko kendi kalesine gol attı, ardından rakip 10 kişi kaldı ama skoru değiştiremediler. Geçen hafta ise Shakhtyor Soligorsk karşısında yokları oynayıp 2-0 kaybettiler.

Misli.com Yazarı Emrah Çetin'in tercihi...

Alt ligdeki başarılı performansını üst lige taşıyamayan Belshina'nın başlangıçta aldığı kötü sonuçlar sürpriz değil zira takımın gol yükünü çeken önemli isimlerle yollar ayrıldı. Yerlerine yeterli hamleler de yapılamadığından sezonun düşme adaylarından biri konumundalar.

Konuk Gorodeya'da da durum iç açıcı değil aslında. Takıma yatırım yapan şirkete açılan soruşturma ekonomik açıdan sıkıntı yarattı. Oyuncuların konsantrasyonunda ciddi bir soru işareti yaratıyor bu tablo. İlk 2 maçtaki sonuçlara da yansıdı bu durum.

Açıkçası alt sıralara aday iki ekibin karşılaşmasında taraf bahsi yapmak kolay değil. Düşük skor bekliyorum. "2.5 ALT" önereceğim.

DINAMO MINSK - TORPEDO

Geçtiğimiz sezon oynadıkları 2 maçı da Torpedo, gol yemeden kazandı ve 2 maç da "2.5 ÜST" bitti. Torpedo, bu sezona da "tek farklı" ve gol yemeden aldığı 2 galibiyetle başladı.

Dinamo Minsk ise sezona BATE Borisov karşısında aldığı kupa yenilgileriyle başlamıştı. Ligde de önce Rukh Brest'e, ardından FC Minsk'e kaybetti.

Minsk derbisinde kırmızı kart gören Sloven stoper Miha Goropevsek de takımını bu maçta yalnız bırakacak.

Misli.com Yazarı Halil İbrahim Ağış'ın tercihi...

Lige bu sezon kötü bir giriş yapan Dinamo Minsk ilk 2 haftada rakiplerine karşı kötü bir futbol sergileyip sahadan mağlubiyetlerle ayrıldı. Geçen hafta oynadığı Minsk derbisinde ilk yarıyı 3-0 geride kapatan ev sahibi ekip ikinci yarıda 10 kişi kalmasına rağmen 2 gol attı fakat çabası yeterli olmadı ve mücadeleyi 3-2 kaybetti. Artık kaybetme lüksleri kalmadığından bu maça hızlı başlamalarını bekliyorum.

Torpedo BelAZ ise bu sezon üst sıraları zorlamaları adına kadrolarına önemli oyuncular transfer etti. İlk 2 haftada rakiplerine karşı savunma ağırlıklı bir oyun sergiliyen konuk ekip, sahadan 1-0’lık sonuçlarla ayrıldı. Mutlaka galibiyet serisini devam ettirmek isteyeceklerdir.

Bu karşılaşmada iki ekibin kazanmak adına karşılıklı goller bulmalarını bekliyorum. "KG VAR" önereceğim.