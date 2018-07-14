Belçika - İngiltere: 2-0

2018 Dünya Kupası'nda üçüncülük maçında Belçika ile İngiltere karşı karşıya geldi. Belçika rakibini 2-0 yenerek kupayı üçüncü olarak bitirdi. Dünya Kupası tarihinde en iyi derecesi dördüncülük olan Belçika, en başarılı sonucuna ulaştı.

Saint Petersburg Stadı'nda oynanan müsabakada Belçika'nın gollerini 4. dakikada Thomas Meunier, 82. dakikada Eden Hazard kaydetti. Bu sonuçla Belçika Dünya Kupası'nda oynadığı 7 maçın 6'sını kazanmış oldu.

Dünya Kupası'nda aynı grupta yer alan iki ekip arasında 28 Haziran'da oynanan mücadeleyi Belçika 1-0 kazanmıştı. İki takım da o maçtan önce gruptan çıkmayı garantiledikleri için yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkmıştı.

Dünya Kupası gol krallığı yarışında İngiltere'de Kane 6 golle kupayı tamamlarken Belçika'da Romelu Lukaku 4 golle tamamladı.

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Stat: Saint Petersburg

Hakemler: Alireza Faghani, Reza Sokhandan, Mohammedreza Mansouri (İran)

Belçika: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Witsel, De Bruyne, Tielemans (Dk. 78 Dembele), Meunier, Eden Hazard, Chadli (Dk. 39 Vermaelen), Lukaku (Dk. 60 Mertens)

İngiltere: Pickford, Rose (Dk. 46 Lingard), Dier, Stones, Maguire, Trippier, Jones, Delph, Loftus-Cheek (Dk. 84 Dele Alli), Sterling (Dk. 46 Rashford), Kane

Goller: Dk. 4 Meunier, Dk. 82 Eden Hazard (Belçika)

Sarı kartlar: Dk. 52 Stones, Dk. 77 Maguire (İngiltere), Dk. 90 3 Witsel (Belçika)

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