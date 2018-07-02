Belçika - Japonya: 3-2
2018 Dünya Kupası son 16 turunda Belçika, 2-0 geriye düştüğü maçta Japonya'yı son saniye golüyle 3-2 mağlup etti. Belçika, çeyrek finalde Brezilya ile eşleşti.
Belçika Japonya ile FIFA Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya geldi. Rostov Arena'da oynanan muhteşem maçta 2-0 geriye düşen Belçika son saniyede bulduğu golle Japonya'yı 3-2 mağlup etti.
Müsabakada Belçika'nın gollerini 69. dakikada Jan Vertonghen, 74. dakikada Marouane Fellaini, 90+4. dakikada Nacer Chadli kaydetti. Japonya'nın gollerini 48. dakikada Genki Haraguchi, 52. dakikada Takashi Inui attı.
Bu sonuçla Belçika'nın çeyrek finaldeki rakibi Brezilya oldu. Öte yandan Rusya'daki turnuvada ilk kez bir takım 2-0'dan geri dönerek maç kazandı.
DAKİKA DAKİKA MAÇ ÖZETİ İÇİN TIKALYINIZ
Stat: Rostov Arena
Hakemler: Malang Diedhiou, Djibril Camara, El Hadji Samba (Senegal)
Belçika: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, De Bruyne, Witsel, Meunier, Carrasco (Dk. 65 Chadli), Mertens (Dk. 65 Fellaini), Eden Hazard, Lukaku
Japonya: Kawashima, Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatomo, Hasebe, Shibasaki (Dk. 81 Yamaguchi), Haraguchi (Dk. 81 Honda), Kagawa, Inui, Osako
Goller: Dk. 48 Haraguchi, Dk. 52 Inui (Japonya), Dk. 69 Vertonghen, Dk. 74 Fellaini, Dk. 90 4 Chadli (Belçika)
Sarı kart: Dk. 40 Shibasaki (Japonya)
MAÇTAN DAKİKALAR
Belçika, özellikle ilk yarım saatteki baskılı oyununa rağmen Japonya savunmasını geçemeyince ilk yarı golsüz sonuçlandı.
48. dakikada ani gelişen Japonya atağında, Shibasaki'nin ara pasıyla Belçika savunmasının arkasına sarkan Haraguchi, uzak direğe yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.
Bir dakika sonra ise Eden Hazard, sağ kanattan yapılan yerden ortaya gelişine vurdu ancak top direkten döndü.
Japonya, 52. dakikada skoru 2-0'a getirdi. Inui'nin ceza sahasının dışından çektiği şutta top, direğin yanından ağlarla buluştu.
Ataklarını artıran Belçika, aradığı golü 69. dakikada buldu. Korner sonrası Japonya savunması topu havalandırdı. Vertonghen, gelen topa yaptığı kafa vuruşuyla önde olan kaleci Kawashima'yı avladı: 1-2.
Eden Hazard'ın 74. dakikada sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Fellaini, kafa vuruşuyla Belçika'nın durumu 2-2'ye getirmesini sağladı.
Karşılaşmanın uzatmalara gitmesi beklenirken Belçika 3. golü attı. Belçika, 90 4'üncü dakikada ani gelişen atakta Japonya'yı az adamla yakaladı. Sağ kanattaki Meunier'nin yerden ortasında Lukaku, topu yanındaki Chadli'ye bıraktı. Chadli de topu boş ağlara gönderdi: 3-2 Sahadan 3-2 galip ayrılan Belçika, çeyrek finalde Brezilya ile eşleşti.
Brezilya ile Belçika arasındaki çeyrek final maçı, 6 Temmuz Cuma günü Kazan Arena'da oynanacak.