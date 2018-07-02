Belçika - Japonya: 3-2

Belçika Japonya ile FIFA Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya geldi. Rostov Arena'da oynanan muhteşem maçta 2-0 geriye düşen Belçika son saniyede bulduğu golle Japonya'yı 3-2 mağlup etti.

Müsabakada Belçika'nın gollerini 69. dakikada Jan Vertonghen, 74. dakikada Marouane Fellaini, 90+4. dakikada Nacer Chadli kaydetti. Japonya'nın gollerini 48. dakikada Genki Haraguchi, 52. dakikada Takashi Inui attı.

Bu sonuçla Belçika'nın çeyrek finaldeki rakibi Brezilya oldu. Öte yandan Rusya'daki turnuvada ilk kez bir takım 2-0'dan geri dönerek maç kazandı.

DAKİKA DAKİKA MAÇ ÖZETİ İÇİN TIKALYINIZ

Stat: Rostov Arena

Hakemler: Malang Diedhiou, Djibril Camara, El Hadji Samba (Senegal)

Belçika: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, De Bruyne, Witsel, Meunier, Carrasco (Dk. 65 Chadli), Mertens (Dk. 65 Fellaini), Eden Hazard, Lukaku

Japonya: Kawashima, Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatomo, Hasebe, Shibasaki (Dk. 81 Yamaguchi), Haraguchi (Dk. 81 Honda), Kagawa, Inui, Osako

Goller: Dk. 48 Haraguchi, Dk. 52 Inui (Japonya), Dk. 69 Vertonghen, Dk. 74 Fellaini, Dk. 90 4 Chadli (Belçika)

Sarı kart: Dk. 40 Shibasaki (Japonya)

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