22.07.2020 - 14:06 |
Belediye Derincespor-Karşıyaka maçı saat kaçta hangi kanalda?
TFF 3. Lig'de play-off heyecanı yaşanıyor. Belediye Derincespor bu akşam Antalya'da İzmir temsilcisi Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek.Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelenin ardından finale yükselen bir takım bu mücadelenin ardından belli olacak. Peki Belediye Derincespor-Karşıyaka maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Belediye Derincespor-Karşıyaka maçı için geri sayım sürüyor. TFF 3. Lig'de play-off final heyecanı bu akşam oynanacak olan mücadeleler ile başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak olan mücadelelerin ardından play-off finali Pazar akşamı oynanacak ve bir takım daha adının 2. Lig'e yazdıracak. Peki Belediye Derincespor-Karşıyaka maçı saat kaçta hangi kanalda?
BELEDİYE DERİNCESPOR-KARŞIYAKA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Belediye Derincespor-Karşıyaka maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Mardan Stadyumunda oynanacak olan mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Mücadele A Spor ekranından şifresiz olarak yayınlanacak