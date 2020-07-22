Belediye Derincespor-Karşıyaka maçı için geri sayım sürüyor. TFF 3. Lig'de play-off final heyecanı bu akşam oynanacak olan mücadeleler ile başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak olan mücadelelerin ardından play-off finali Pazar akşamı oynanacak ve bir takım daha adının 2. Lig'e yazdıracak. Peki Belediye Derincespor-Karşıyaka maçı saat kaçta hangi kanalda?

BELEDİYE DERİNCESPOR-KARŞIYAKA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Belediye Derincespor-Karşıyaka maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Mardan Stadyumunda oynanacak olan mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Mücadele A Spor ekranından şifresiz olarak yayınlanacak