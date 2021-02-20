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HaberlerTrabzonspor Haberleri Belediye işçileri, kar küremeyi bırakıp Trabzonspor'un galibiyetini kutladı
20.02.2021 - 00:38 | | Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

Belediye işçileri, kar küremeyi bırakıp Trabzonspor'un galibiyetini kutladı

Trabzonda kar küreme çalışmalarını yürüten belediye işçileri, Trabzonspor'un deplasmanda kazandığı Medipol Başakşehir maçının ardından çalışmaya bir süre ara verip kolbastı eşliğinde galibiyeti kutladı.

Belediye işçileri, kar küremeyi bırakıp Trabzonspor'un galibiyetini kutladı
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Süper Ligin 26'ncı haftasında Trabzonspor'un deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ettiği maçın ardından kentte kar temizleme çalışmaları yürüten bir grup belediye işçisi, bordo-mavili takımın galip geldiğini öğrenince çalışmaları bir süreliğine durdurup kolbastı eşliğinde oynayarak zaferi kutladı. Trabzon Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından bu anların videosu da paylaşılırken, "Trabzonspor galibiyeti sonrası verdiğimiz 5 dakikalık mola için tüm hemşehrilerimizden özür dileriz notu düşüldü.

Trabzonspor Kulübü de bu paylaşıma sosyal medya hesabından yer verdi.

Belediye işçileri, kar küremeyi bırakıp Trabzonsporun galibiyetini kutladı

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