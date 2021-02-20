Belediye işçileri, kar küremeyi bırakıp Trabzonspor'un galibiyetini kutladı

Süper Ligin 26'ncı haftasında Trabzonspor'un deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ettiği maçın ardından kentte kar temizleme çalışmaları yürüten bir grup belediye işçisi, bordo-mavili takımın galip geldiğini öğrenince çalışmaları bir süreliğine durdurup kolbastı eşliğinde oynayarak zaferi kutladı. Trabzon Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından bu anların videosu da paylaşılırken, "Trabzonspor galibiyeti sonrası verdiğimiz 5 dakikalık mola için tüm hemşehrilerimizden özür dileriz notu düşüldü.

Trabzonspor Kulübü de bu paylaşıma sosyal medya hesabından yer verdi.