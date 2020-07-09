09.07.2020 - 07:00 |
Galatasaray'da Belhanda 100 dedi, 250 bin euro gitti!
Galatasaray, transfer döneminde Belhanda’nın kulübü Dinamo Kiev ile yapılan anlaşmada futbolcunun forma giyeceği her bir yirmi beşinci resmi maçta 250 bin euro ödemeyi kabul etmişti. Faslı futbolcu dün 100. resmi maçına çıktı.
Galatasaray'da Younes Belhanda, 100. resmi maçına çıktı. 2017-2018 sezonunda transfer olan Faslı oyuncu, Süper Lig’de 75. kez forma giydi. Tecrübeli futbolcu, 11 Avrupa kupası, 13 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 TFF Süper Kupa müsabakasında sarı-kırmızılı formayı terletti.
Galatasaray, transfer döneminde Belhanda’nın kulübü Dinamo Kiev ile yapılan anlaşmada futbolcunun forma giyeceği her bir yirmi beşinci resmi maçta 250 bin euro ödemeyi kabul etmişti.