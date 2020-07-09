Galatasaray'da Belhanda 100 dedi, 250 bin euro gitti!

Galatasaray'da Younes Belhanda, 100. resmi maçına çıktı. 2017-2018 sezonunda transfer olan Faslı oyuncu, Süper Lig’de 75. kez forma giydi. Tecrübeli futbolcu, 11 Avrupa kupası, 13 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 TFF Süper Kupa müsabakasında sarı-kırmızılı formayı terletti.

Galatasaray, transfer döneminde Belhanda’nın kulübü Dinamo Kiev ile yapılan anlaşmada futbolcunun forma giyeceği her bir yirmi beşinci resmi maçta 250 bin euro ödemeyi kabul etmişti.