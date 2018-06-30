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30.06.2018 - 11:00 |

Belhanda: 'VAR büyük takımları koruyor'

Ülkemizde Galatasaray forması giyen ve ülkesi Fas ile Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Belhanda. "Açıkçası Video Hakem uygulamasına karsıyım. Büyük takımlara hizmet ediyor" dedi .

Belhanda: 'VAR büyük takımları koruyor'
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2018 FIFA Dünya Kupası'nda B Grubunu sonuncu bitiren Fas'ın yıldızı Younes Belhanda, turnuvaya damga vuran Video Hakem Sistemini eleştirdi. Gruptaki ikinci maçlarında Portekiz'e 1-0 yenilmelerini Video Hakem Sistemi'nin (VAR) hatasına bağlayan Galatasaraylı orta saha oyuncusu, "Ronaldo'nun golü öncesinde Pepe'nin yaptığı faulü tüm Dünya gördü. Ancak Video Yardımcı Hakeme yalnızca Portekiz veya İspanya gibi takımlar ihtiyaç duyunca başvuruluyor. Ronaldo'nun golünden sonra hakeme pozisyonu tekrar izlemesini söyledik. Hakem de bize video hakem odasındakilerle iletişim halinde olduğunu söyledi. Ancak kimseyle konuşmadığını biliyorduk" sözleriyle Portekiz'e haksız bir golle kaybettiklerinin altını çizdi.

Video Yardımcı Hakem sisteminin büyük takımları koruduğunu söyleyen 28 yaşındaki futbolcu, "Açıkçası Video Hakeme karşıyım. Bunun büyük takımlara hizmet ettiğini düşünüyorum" dedi. Belhanda, Dünya Kupası'na erken veda etmelerine rağmen ellerindeki genç jenerasyonla gelecek için umutlu olduklarını da sözlerine ekledi.

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