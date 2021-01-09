Belhanda'dan Şener itirafı! 'İdmanda ona...'

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup eden Galatasaray'da Belhanda açıklamalarda bulundu.

"Emre ile beraber gittiğimiz, Arda ile ikiye bir yaptığımız golüm bugün en güzel golümdü."

"Bir önceki hafta Antalya'ya karşı 10 kişi oynadık. Çok yorgunduk. Konya'da da çok fazla koşmamız gerekti. Bahane değil ama bizler de insanız. Bu şekilde devam etmeye çalışacağız."

"Şener de uzun süreden sonra ilk kez oynadı. Antrenmanlarda onla çok şakalaşırım. Bugün çok iyi performans gösterdik takım olarak. Buradan Omar'a da selamlarımı gönderiyorum."

Öte yandan Galatasaraylı Belhanda, attığı gol sonrası teknik direktörü Fatih Terim'in yanına giderek yeni yıl kutlamaları sırasında havai fişek patlaması sonucu yaralanan takım arkadaşı Omar'a ait formayı gösterdi. Formayı alan Fatih Terim de kameralara formayı göstererek poz verdi.