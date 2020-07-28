Belhanda'nın menajeri teklifi resmen açıkladı!

Galaatsaray'da transferin gidişatı Belhanda'nın satılmasına bağlı... Konuyla ilgili Fanatik'e konuşan Faslı oyuncunun menajeri William D'Avila, transferdeki son durumla ilgili bilgi verdi.

"Körfez ülkeleri yeterli teklifi verirse..."

Belhanda için Körfez ülkelerinden teklif geldiğini belirten ünlü menajer, "Teklifler var. İstediğimiz şartlar sağlanırsa Belhanda bu bölgeden bir takıma transfer olacak. Şartlar sağlanamazsa kontratını Galatasaray'da tamamlayacak" dedi.

"Onyekuru-Başakşehir doğru değil"

Galatasaray'dan ayrılıp Fransa'ya geri dönen Onyekuru için Başakşehir iddialarını da değerlendiren D'Avila, "Bazı şeyler konuşuluyor ama Monaco ona güveniyor. Başakşehir iddiaları ise kesinlikle doğru değil" dedi.

HENRY ONYEKURU'NUN HİKAYESİ