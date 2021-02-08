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08.02.2021 - 15:02 |

Bellona Kayseri Basketbol, Laksa'yı renklerine bağladı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, 24 yaşındaki Letonyalı guard Kitija Laksa'yı transfer etti.

Bellona Kayseri Basketbol, Laksa'yı renklerine bağladı
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Bellona Kayseri Basketbol, 24 yaşındaki Letonyalı guard Kitija Laksa'yı renklerine 

Kayseri ekibi lige verilen milli maç arasında Letonya takımı TTT Riga'da forma giyen Kitija Laksa ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Kitija Laksa. Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında en son TTT Riga forması giyen Kitija Laksa ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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