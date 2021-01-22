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22.01.2021 - 21:48 | | AA

Bellona Kayseri Basketbol - Prometey: 106 - 82

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu üçüncü maçında Bellona Kayseri Basketbol, Ukrayna ekibi Promotey'i 106-82 yendi.

Bellona Kayseri Basketbol - Prometey: 106 - 82
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu üçüncü maçında Bellona Kayseri Basketbol, Ukrayna ekibi Promotey'i 106-82 yendi.

Macaristan'ın Györ kentindeki Györ Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 25-17 önde geçen Bellona Kayseri Basketbol, devreyi de 52-40 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte farkı açan Kayseri ekibi son çeyreğe 77-59 üstün girdi. 

Bellona Kayseri Basketbol son periyotta da rahat bir oyunla salondan 106-82 galip ayrıldı. 

Kayseri ekibi, gruptaki üçüncü maçında ikinci galibiyetini elde ederken, Promotey üçüncü yenilgisini aldı.

Avrupa Kupası C Grubu'nda ise Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Macaristan'ın CEKK Cegled takımına 72-52 yenildi.  Avrupa Kupası B Grubu'nda ise OGM Ormanspor, Macar ekibi Aluinvent DVTK'ye 93-82 mağlup oldu.

Bellona Kayseri Basketbol - Prometey: 106 - 82

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