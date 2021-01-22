Bellona Kayseri Basketbol - Prometey: 106 - 82

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu üçüncü maçında Bellona Kayseri Basketbol, Ukrayna ekibi Promotey'i 106-82 yendi.

Macaristan'ın Györ kentindeki Györ Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 25-17 önde geçen Bellona Kayseri Basketbol, devreyi de 52-40 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte farkı açan Kayseri ekibi son çeyreğe 77-59 üstün girdi.

Bellona Kayseri Basketbol son periyotta da rahat bir oyunla salondan 106-82 galip ayrıldı.

Kayseri ekibi, gruptaki üçüncü maçında ikinci galibiyetini elde ederken, Promotey üçüncü yenilgisini aldı.

Avrupa Kupası C Grubu'nda ise Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Macaristan'ın CEKK Cegled takımına 72-52 yenildi. Avrupa Kupası B Grubu'nda ise OGM Ormanspor, Macar ekibi Aluinvent DVTK'ye 93-82 mağlup oldu.