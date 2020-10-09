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09.10.2020 - 11:15 | | Ä°lyas KAPLAN / KAYSERÄ°,(DHA)-

Bellona Kayseri Basketbol'da 1 pozitif vaka

HerbalifeÂ Nutrition KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi takÄ±mlarÄ±ndan Bellona Kayseri Basketbol'un baÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Ayhan AvcÄ±,Â birÂ sporcusunun koronavirÃ¼s testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â Â

Bellona Kayseri Basketbol'da 1 pozitif vaka
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Bellona Kayseri Basketbol'da bir sporcunun koronavirÃ¼s testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±. TakÄ±mÄ±n baÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Ayhan AvcÄ±, konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "TakÄ±m olarak tam hazÄ±r deÄŸiliz. Bunun Ã¼zerine birde koronavirÃ¼s testi pozitif Ã§Ä±kan sporcularÄ±mÄ±z oldu. Son olarak hafta iÃ§inde Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor deplasmanÄ±na giderken 1 sporcumuzun testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±. Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor maÃ§Ä±nda olduÄŸu gibi Galatasaray maÃ§Ä±nda da bu sporcumuzdan yararlanamayacaÄŸÄ±z. TakÄ±mda rotasyon durumu daha da sÄ±nÄ±rlandÄ±" ifadelerini kullandÄ±.

Kayseri ekibi, ligin 3'Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±nda pazar gÃ¼nÃ¼ saat 15.00'te Galatasaray'Ä± konuk edecek. Â 

Bellona Kayseri Basketbolda 1 pozitif vaka

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