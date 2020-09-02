Bellona Kayseri Basketbol'da 2 kişide koronavirüs...

HERBALİFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, 2 çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yeni sezon hazırlıklarına 10 Ağustos tarihinde başlayan Bellona Kayseri Basketbol'da, 26 Ağustos Çarşamba günü yapılan koronavirüs testinde 1 sporcunun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada 2 çalışanda daha koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "1 Eylül 2020 tarihinde sporcularımız teknik heyet ve personelimize uygulanan Kovid-19 test sonuçlarına göre 2 kulüp personelimizin test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan personellerimiz için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.