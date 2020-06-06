Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Benfica başkanından futbolculara tepki! 'Nankörler'
06.06.2020 - 21:29 | | Futbol Arena

Benfica başkanından futbolculara tepki! 'Nankörler'

Portekiz Ligi'nde Benfica'nın Tondela ile 0-0 berabere kaldığı maç sonrası Benfica kulübü adeta karıştı. Benfica Başkanı Felipe Vieira, Tondela maçının ardından soyunma odasına inerek futbolculara ateş püskürdü.

Benfica başkanından futbolculara tepki! 'Nankörler'
ABONE OL


Portekiz Ligi'nde sahasında Tondela ile golsüz berabere kalan Benfica tam anlamıyla karıştı. Benfica takım otobüsü maçın ardından tesislere giderken taraftarların taşlı saldırısına uğradı ve futbolculardan Weigl ile Zivkovic yaralandı.

Benfica Başkanı Felipe Vieira, Tondela maçının ardından soyunma odasına inerek futbolculara ateş püskürdü.

"Sahada olanlar bir utançtı! Nankörler!"

Filipe Vieira, Tondela beraberliğinden sonra soyunma odasında futbolculara ateş püskürerek, "Avrupa'da bu salgın döneminde ücretlerini düşürmeyen tek kulüp bizdik. Hiç bir şeyden mahrum kalmadınız. Sahada olanlar bir utançtı! Nankörler!" diye bağırdı.

Futbolculardan başkana tepki

Öte yandan Portekiz basınında Record'un haberine göre, Benfica futbolcuları başkan Filipe Vieira'nın bu sözlerine kendi aralarında tepki göstererek, "Bu lafları biz hak etmedik." şeklinde tavır aldı.

Benfica başkanından futbolculara tepki Nankörler

Zlatan, Benfica'ya Karşı Paris Saint-Germain'i Sırtlıyor

Sivasspor'un hazırlık maçında Mert Hakan Yandaş fırtınası...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Borussia Dortmund - Hertha Berlin: 1-0
    Borussia Dortmund - Hertha Berlin: 1-0
  2. Alex de Souza'dan 2010/11 sezonu paylaşımı!
    Alex de Souza'dan 2010/11 sezonu paylaşımı!
  3. Son dakika | Galatasaray açıkladı! Tüm testler negatif...
    Son dakika | Galatasaray açıkladı! Tüm testler negatif...
  4. Son dakika | Alanyaspor 3. koronavirüs test sonuçlarını açıkladı!
    Son dakika | Alanyaspor 3. koronavirüs test sonuçlarını açıkladı!
  5. Fortuna Düsseldorf - Hoffenheim 2-2
    Fortuna Düsseldorf - Hoffenheim 2-2



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Anket sonuçları belli oldu! Taraftarların çoğu stada gitmek istemiyor...

Anket sonuçları belli oldu! Taraftarların çoğu stada gitmek istemiyor...

Başkan Ağaoğlu, 2 genç futbolcuyu ziyaret etti

Başkan Ağaoğlu, 2 genç futbolcuyu ziyaret etti

Infantino, futbolda "daha katı" finansal düzenlemeler istiyor

Infantino, futbolda "daha katı" finansal düzenlemeler istiyor

Bayer Leverkusen-Bayern Münih: 2-4

Bayer Leverkusen-Bayern Münih: 2-4

Sıradaki Haber