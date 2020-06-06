Benfica başkanından futbolculara tepki! 'Nankörler'



Portekiz Ligi'nde sahasında Tondela ile golsüz berabere kalan Benfica tam anlamıyla karıştı. Benfica takım otobüsü maçın ardından tesislere giderken taraftarların taşlı saldırısına uğradı ve futbolculardan Weigl ile Zivkovic yaralandı.

Benfica Başkanı Felipe Vieira, Tondela maçının ardından soyunma odasına inerek futbolculara ateş püskürdü.



"Sahada olanlar bir utançtı! Nankörler!"

Filipe Vieira, Tondela beraberliğinden sonra soyunma odasında futbolculara ateş püskürerek, "Avrupa'da bu salgın döneminde ücretlerini düşürmeyen tek kulüp bizdik. Hiç bir şeyden mahrum kalmadınız. Sahada olanlar bir utançtı! Nankörler!" diye bağırdı.

Futbolculardan başkana tepki

Öte yandan Portekiz basınında Record'un haberine göre, Benfica futbolcuları başkan Filipe Vieira'nın bu sözlerine kendi aralarında tepki göstererek, "Bu lafları biz hak etmedik." şeklinde tavır aldı.

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