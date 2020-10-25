Benik Afobe: "2. yarıda zor oldu"

Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki tek golünü atan Benik Afobe, maçı değerlendirdi.



İkinci yarıda yavaş kaldıklarını belirten Afobe, "İlk yarıda istediğimiz oyunu oynadık. Deplasmanda ilk yarıyı önde bitirip iyi de oynadık ama 2. yarıya biraz yavaş başladık. Rakibimiz duran toplardaki hatalarımızı değerlendirince 2. yarıda oyuna ortak olmamız zor oldu." şeklinde konuştu.