Benzia araba kazasında sol elinden ağır yaralandı!

Onur Dinçer

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Yassine Benzia, Fransa'da ciddi bir trafik kazası geçirdi. Sarı-lacivertli ekiple yolları ayrıldıktan sonra Yunanistan'ın Olympiakos takımına transfer olan ardından Fransa'nın Dijon ekibinin yolunu tutan Cezayirli futbolcu hastanelik oldu.



Dijon kentinde buggy tip arabasıyla kaza yapan Benzia'nın, sol elinden ciddi şekilde yaralandığı bildirildi. Dijon Kulübü Başkanı Olivier Delcourt konuyla ilgili yaptığı açıklama, 25 yaşındaki oyuncunun derhal ameliyata alındığını açıkladı.



Hastanede kendisine morfin verildiğini ve tedavi altına alındığını aktaran başkan, Benzia'nın bir süre daha hastanede kalacağını açıkladı. Futbolcunun elinde kalıcı bir hasar meydana gelmesinden korkulduğu belirtiliyor.

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