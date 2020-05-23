23.05.2020 - 11:06 | | Fanatik
Berat Özdemir Bundesliga'ya! Ozan'dan sonra...
Dev kulüplerin markajındaki Gençlerbirliği'nin genç oyuncusuna Hoffenheim ve Hertha Berlin’in teklif yaptığı öğrenildi. Ozan Kabak da Galatasaray'dan önce Stuttgart'a ardından Schalke 04'e transfer olmuştu.
Büyük kulüplerle adı anılan Berat Özdemir’e Bundesliga’dan teklifler var.
Hoffenheim ve Hertha Berlin’in 21 yaşındaki orta saha oyuncusu ile yakından ilgilendiği öğrenildi.
Gençlerbirliği’nde oldukça başarılı bir sezon geçiren ve A Milli Takım’ın hocası Şenol Güneş’in de izlediği Berat, ligde çıktığı 23 maçta 1 gol attı. Gençlerbirliği’nin altyapısından yetişen Berat için konuşulan rakamlar 2-3 milyon euro seviyelerinde.