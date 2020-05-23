Berat Özdemir Bundesliga'ya! Ozan'dan sonra...

Büyük kulüplerle adı anılan Berat Özdemir’e Bundesliga’dan teklifler var.

Hoffenheim ve Hertha Berlin’in 21 yaşındaki orta saha oyuncusu ile yakından ilgilendiği öğrenildi.

Gençlerbirliği’nde oldukça başarılı bir sezon geçiren ve A Milli Takım’ın hocası Şenol Güneş’in de izlediği Berat, ligde çıktığı 23 maçta 1 gol attı. Gençlerbirliği’nin altyapısından yetişen Berat için konuşulan rakamlar 2-3 milyon euro seviyelerinde.