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04.01.2021 - 15:12 |

Berat Özdemir canlı yayında transferi açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Galatasaray ve Avrupa'dan da birçok takımın transfer listesinde yer alan ve kulüplerin görüşmelerini sürdürdüğü Gençlerbirliği oyuncusu Berat Özdemir ilk kez konuştu.

Berat Özdemir canlı yayında transferi açıkladı
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Gençlerbirliği'nde gösterdiği performansla büyük takımların transfer listesine giren Berat Özdemir gelecek planları ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı.

Radyospor'a canlı yayın konuğu olan Berat, "Kayserispor maçında, kalecinin üzerinden aşırtarak, döndüm ve gol attım. Galibiyet golü olması ayrıca anlamlıydı. Fantastik bir gol olarak değerlendirilmesi güzel. Ama bu tür pozisyonlara zaten yıllardır çalışıyorum. Genclerbirliği altyapısında bunları pekiştirerek öğrendik. Ayak tenisi, diğer geliştirici antrenmanlar, bunları artık otomatik olarak yapmamı sağlıyor. Bunların hepsi refleks. Mustafa hocanın gelmesiyle toparlanmaya başladık" dedi.

MİLLİ TAKIM HAYALİ
Sezonun ikinci bölümünde Gençlerbirliği olarak ilk 10 içerisinde yer almak olduğunu belirten genç futbolcu, A milli takım ile ilgili olarak ise "Avrupa Şampiyonası kadrosunda olmak adına elbette umutluyum. Şu anda iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Umarım ben de milli takımda geniş kadro içinde olurum" şeklinde konuştu.

'HEDEFİM YURT DIŞI...'
Berat Özdemir, yurtdışına gitmeyi plandığını belirterek, "Küçüklüğümden bire değişmeyen bir hedefim var: Yurtdışına gitmek. Ülkemi, ailemi, kulübümü yurtdışında temsil etmek istiyorum. Amacım Gençlerbirliği'nde başarılı olup, yurtdışında futbol oynamak. Umarım bu hedefe ulaşırım. Yurtdışında oynamayı gerçekten çok istiyorum. Umarım böyle devam ederim. 3 tane golüm oldu. Ben de çok şaşkınım. Sezon sonuna kadar 7-8 tane olursa çok güzel olur.

Mustafa Kaplan hoca zaman zaman beni 6 numara oynatıyor, bazen 8 oynatıyor; ama bana her zaman küçüklüğümden beri bana hep 'ceza sahasına gir, önde oyna, daha etkili olacaksın' diyordu. O geldikten sonra onun dediklerini yapmaya çalışıyorum. Sonucunu alıyorum. Evet, daha önde olmak beni mutlu ediyor" diyerek sözlerini tamamladı. Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, Berat Özdemir için İstanbul kulüpleri ve Trabzonspor ile görüştüklerini resmen açıkladı.

13 MAÇ 3 GOL
Öte yandan kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden 22 yaşındaki önlibero oyuncusu; bu sezon forma giydiği 13 maçta 3 gol kaydetti.

Berat Özdemir canlı yayında transferi açıkladı

 

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