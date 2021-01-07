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07.01.2021 - 08:38 |

Berat Özdemir transferin sürpriz detay! Fenerbahçe...

Galatasaray ve özellikle de Fenerbahçe’nin son ana transfer etmeye çalıştığı Berat Özdemir, Abdullah Avcı’nın yakın ilgisinin yanı sıra hem düzenli oynayabileceği hem de annesi Trabzonlu olduğu için Bordo-Mavili formayı seçti.

Berat Özdemir transferin sürpriz detay! Fenerbahçe...
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Transfer dönemine bu kez hızlı bir giriş yapan Trabzonspor ilk günden bombayı patlattı ve Berat Özdemir’i resmen açıkladı. 22 yaşındaki yıldızın hem Avrupa’dan hem de İstanbul’dan ciddi talipleri olmasına rağmen Bordo-Mavililer, müthiş bir operasyonla transferi tamamladı. Öncelikle görüşmeleri bizzat Başkan Ahmet Ağaoğlu yürüttü. Sürecin hızlı yürümesi adına Gençlerbirliği’nin patronu Murat Cavcav ile direkt temas kuran Ağaoğlu, kıran kırana pazarlıklar sonrası 2.5 milyon Euro’ya işi bitirdi. Transfer dönemi başlamadan Abdullah Avcı’yla gerçekleştirdiği son toplantıda Berat için söz veren Başkan, transferi ilk günde gerçekleştirip hocasının yüzünü güldürdü.

Milli forma için...
Berat konusunda Galatasaray’ın yanı sıra Fenerbahçe de devredeydi. Özellikle Sarı-Lacivertliler son ana kadar bu işi zorladı. Ancak burada da Berat Özdemir’in kararlılığı kilit rol oynadı. Avcı’nın yakın ilgisinden çok memnun kalan ve Trabzonspor formasını giydikten sonra kısa zamanda A Milli Takım’ın vazgeçilmezi olabileceğini düşünen 22 yaşındaki orta saha, Fenerbahçe’nin daha yüksek maaş teklifine rağmen Bordo-Mavi’yi seçti.

550 bin Euro demek!
4.5 yıllık sözleşmeye imza atan Berat, sezon sonuna kadar 2.5 milyon TL alacak. Sonraki senelerde ise ücreti 5 milyon TL olacak. Yani güncel kur üzerinden 550 bin Euro. Başarılı futbolcunun Trabzonspor kararında ailesinin de rolü büyük. Annesi Trabzonlu olan ve sezon başında da Fırtına’ya gelmek isteyen Berat Özdemir, 5 ay rötarlı da olsa bu hedefini gerçekleştirdi. (Fanatik)

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