Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Berbatov'un Şampiyonlar Ligi favorisi Bayern Münih
31.05.2020 - 15:31 | | AA

Berbatov'un Şampiyonlar Ligi favorisi Bayern Münih

Eski Bulgar yıldız futbolcu Dimitar Berbatov, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i favori gördüğünü söyledi.

Berbatov'un Şampiyonlar Ligi favorisi Bayern Münih
ABONE OL

İngiliz basınına konuşan Berbatov, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgını nedeniyle askıya alınan Avrupa'nın en önemli 5 futbol ligi arasında maçlara diğerlerinden erken başlayan Bundesliga'daki takımların, daha avantajlı olduğunu belirtti.

Salgın nedeniyle halen askıda bulunan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in, bu durumun avantajını iyi kullanacağına inandığını kaydeden 39 yaşındaki Berbatov, "Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne devam edilirse, büyük ihtimalle Bayern Münih'in kazanacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bundesliga'da forma giyen çok kaliteli oyuncular olduğunu vurgulayan Berbatov, salgın sonrasında Bayern Münih'in lige yüksek formla başladığını da hatırlattı.

Şampiyonlar Ligi'ne ara verilmeden önce son 16 turunda İngiltere temsilcisi Chelsea ile eşleşen Bayern Münih, ilk maçı deplasmanda 3-0 kazanırken, taraflar arasındaki rövanş maçı ise salgın nedeniyle ertelenmişti.

Berbatovun Şampiyonlar Ligi favorisi Bayern Münih

Bayern Münih 2013 Şampiyonlar Ligi Finalinde Dortmund'u Deviriyor

 

    Atletico Madrid'in yeni serbest vuruşçusu: Jan Oblak...
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Loris Karius'a büyük şok! Açıkladılar...

    Loris Karius'a büyük şok! Açıkladılar...

    Göztepe taviz vermeyecek

    Göztepe taviz vermeyecek

    Denizlispor'da imzalar peş peşe geliyor!

    Denizlispor'da imzalar peş peşe geliyor!

    Olimpiyat şampiyonu atlet Bobby Morrow hayatını kaybetti

    Olimpiyat şampiyonu atlet Bobby Morrow hayatını kaybetti

    Sıradaki Haber