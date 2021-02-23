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Haberler1.Lig Haberleri Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0 - Adana Demirspor: 0
23.02.2021 - 16:12 | | İSTANBUL (AA) -

Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0 - Adana Demirspor: 0

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Adana Demirspor, 0-0 berabere kaldı.

Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0 - Adana Demirspor: 0
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Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Cihan Aydın, Seyfettin Ünal, Ali Tuna

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 77 Batuhan Artarslan), Atakan Üner (Dk. 83 Muammer Denizhan Taşkan), Ahmet Canbaz (Dk. 68 Camara), Akabueze (Dk. 77 Okan Derici), Kevin Mayi (Dk. 68 Gomis)

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih Güler, Samet Akaydın, Rassoul, Kaan Kanak (Dk. 74 Okan Alkan), Traore (Dk. 85 İsmail Yüksek), Sinan Kurt (Dk. 46 Aissati), Hasan Kılıç, Yunus Akgün (Dk. 67 Sedat Şahintürk), Pa Dibba, Rangel (Dk. 46 Mehmet Akyüz)

Sarı kart: Dk. 47 Glumac (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

 

 

 

 

 

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