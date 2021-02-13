Bereket Sigorta Ümraniyespor: 3 - Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig'in 21. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, konuk ettiği Eskişehirspor'u 3-0 yendi.
Bereket Sigorta Ümraniyespor TFF 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 3-0 yendi.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Emre Kargın, Ata Yıldırım, Murat Tuğberk Curbay
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz, Okan Derici (Dk. 74 Gomis), Denizhan Taşkan (Dk. 62 Yusuf Emre Gültekin), Akabueze (Dk. 85 Serkan Göksu), Hüseyin Atakan Üner (Dk. 85 Gökhan Süzen), Sow (Dk. 62 Camara)
Eskişehirspor: Ebrar Yiğit Aydın, Emir Yıldız (Dk. 86 İbrahim Halil Öner), Mevlüt Çelik, Sezgin Coşkun, Furkan Balaban, Erdal Akdarı, Buğra Çağlıyan (Dk. 74 Furgan Polat), Tolga Yakut, Mehmet Özcan, Kaan Gül (Dk. 61 Sholaja), Berkay Tanır
Goller: Dk. 19 Denizhan Taşkan, Dk. 90 2 Camara, Dk. 90 3 Gomis (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Dk. 54 Berkay Tanır (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Denizhan Taşkan, Dk. 60 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 69 Okan Derici, Dk. 70 Akabueze (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 38 Erdal Akdarı, Dk. 56 Mehmet Özcan, Dk. 87 Sholaja (Eskişehirspor)