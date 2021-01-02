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02.01.2021 - 16:54 | | İSTANBUL (AA) -

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Akhisarspor: 2-1

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, sahasında Akhisarspor'u 2-1 yendi.

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Akhisarspor: 2-1
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TFF 1. Lig'in 17. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, sahasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Moussa Sow, 66. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı ancak 83'te attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Kadir Sağlam, Furkan Ürün, Anıl Usta

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Batuhan Artarslan, Serkan Göksu (Dk. 90 5 Mustafa Murat Uslu), Okan Derici (Dk. 63 Akabueze), Gökhan Süzen (Dk. 82 Yunus Emre Mertoğlu), Camara (Dk. 62 Gomis), Zivkovic (Dk. 62 Sow)

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Doğukan Nelik, Musa Nizam, Göksu Mutlu, Alperen Babacan, Taha Yalçıner, Ali Kaan Güneren (Dk. 76 Mert Efe Çölbeyi), Çekdar Orhan (Dk. 90 Halil İbrahim Karavuş), Onurcan Güler, Hadzic

Goller: Dk. 9 Batuhan Artarslan, Dk. 83 Sow (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 68 Musa Nizam (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Doğukan Nelik, Dk. 42 Hadzic, Dk. 54 Taha Yalçıner (Akhisarspor), Dk. 46 Serkan Göksu, Dk. 63 Akabueze, Dk. 86 Gomis, Dk. 90 7 Mustafa Murat Uslu (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Akhisarspor: 2-1

 

 

 

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