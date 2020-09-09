09.09.2020 - 14:11 | | İZMİR, (DHA) -
Bergama Belediyespor, Ömer'le uzattı
Misli.com 3'üncü Lig'in yeni takımlarından Bergama Belediyespor'da yönetim, iç transferde Ömer Kuşan'la yeniden anlaşma sağladı.
Geçen sezon kırmızı-lacivertli formayla Bölgesel Amatör Lig'de 21 maça çıkıp, 5 kez rakip fileleri sarsan 21 yaşındaki futbolcu kariyerindeki ilk profesyonel imzayı atacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ömer Kuşan, profesyonelliğe ilk adımını Bergamaspor'umuz da atacak. Kendisine tekrar hoşgeldin diyor kırmızı-lacivertli forma altında bir şampiyonluk daha diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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