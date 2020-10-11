MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerVoleybol Haberleri Berk İnanç: ‘Tüm Türkiye arkamızdaydı’
11.10.2020 - 07:00 |

Berk İnanç: ‘Tüm Türkiye arkamızdaydı’

Avrupa ikincisi olan 17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı yurda döndü. Antrenör Berk İnanç “İki sene üst üste ilk üçte olmak önemli. Maçların canlı yayınlanmasıyla tüm Türkiye’nin desteğini arkanızda hissediyorsunuz” dedi

Berk İnanç: ‘Tüm Türkiye arkamızdaydı’
ABONE OL

Karadağ’ın ev sahipliğinde düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Rusya’ya 3-1 yenilerek ikinci olan Türk Milli Takımı, yurda döndü. Takımın antrenörü Berk İnanç, İstanbul Havalimanı’nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyonadan gümüş madalya ile dönmenin gurur verici olduğunu söyledi.
İnanç, daha önce de bu jenerasyondan 16 yaş altı takımın Avrupa Şampiyonu olduğunu anımsatarak, “İki sene üst üste ilk üçün içinde olmak bizim için önemli. Maçtan önce Sayın Cumhurbaşkanımız görüntülü olarak bize bağlandılar ve desteklerini de ilettiler. Kendilerine takımım adına çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizde maçların canlı yayınlanması hem voleybol hem de Türk sporu için mükemmel bir şey. Gerçekten de tüm Türkiye’nin desteğini arkanızda hissediyorsunuz” dedi.
Milli voleybolcu Ege Melisa Bükmen ise şampiyonanın seneye oynanacak Dünya Şampiyonası için iyi bir hazırlık olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu sene maalesef çok taraftar desteği hissedilemedi ama uzaktan da olsa desteklerini çok güzel hissettirdiler. Bize güven ve umut verdiler.” Özlem Şahin de ikincilik kazanan arkadaşlarıyla ayrı ayrı gurur duyduğunu, onlara gelecek turnuvalar için güven duyduğunu kaydetti.

Berk İnanç: ‘Tüm Türkiye arkamızdaydı’

A Milli Futbol Takımı, Rusya maçı hazırlıklarını tamamladı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. A Milli Takım'ın rakibi Rusya!
    A Milli Takım'ın rakibi Rusya!
  2. Ateş Kara Galatasaray'a üye oldu
    Ateş Kara Galatasaray'a üye oldu
  3. Berk İnanç: ‘Tüm Türkiye arkamızdaydı’
    Berk İnanç: ‘Tüm Türkiye arkamızdaydı’
  4. Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’a Düzce’den onur
    Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’a Düzce’den onur
  5. Son dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! Sportif direktörlük...
    Son dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! Sportif direktörlük...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Florya'da neler oluyor? Ümit Milli maçı sonrası tepki...

Florya'da neler oluyor? Ümit Milli maçı sonrası tepki...

Bakan Kasapoğlu: "Gençler neredeyse biz oradayız"

Bakan Kasapoğlu: "Gençler neredeyse biz oradayız"

Beşiktaş ile Karagümrük arasında hazırlık maçı

Beşiktaş ile Karagümrük arasında hazırlık maçı

Son dakika | Beşiktaş 30 genci kiralık gönderdi!

Son dakika | Beşiktaş 30 genci kiralık gönderdi!

Sıradaki Haber