Berkay Tulpar: Oyun varsa TFF bozacaktır

Süper Lig ve 1. Lig’de 12 Haziran itibariyle maçlar kaldığı yerden devam ederken, koronavirüs nedeniyle ligin bitimine bir hafta kala Süper Amatör Küme’de bütün maçlar sonlandırıldı.

Bu sonuçlara göre bitime bir hafta kala Süper Amatör Küme’de birinci olan takımlar bir üst lig olan BAL Ligi’ne çıkmaya hak kazandı. Ancak bu karar, Bursa’da ilginç bir duruma sahne oldu. Şöyle ki; Bursa Amatör Küme’de 3 grupta ilk sırayı alan takımlar BAL Ligi’ne çıkma hakkını elde etti.

Ancak A Grubu’nda ilk sırada bulunan Kestel Belediye Spor Kulübü, geçen yıl BAL Ligi’ne katılma hakkı elde ettiği halde katılmadığı için bu yıl cezalı duruma düştü. Bu nedenle Federasyon BAL Ligi’ne katılmasına izin vermedi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kurallarına göre bu durumda ikinci sırada yer alan takımın BAL Ligi’ne çıkması gerekiyordu. Kural böyle olunca doğal olarak A Grubu’nda ikinci sırada bulunan Gemlik Vefaspor’un BAL Ligi’ne çıkması gündeme geldi.

Ancak Bursa Amatör Spor Kulüpler Federasyonu (ASKF), burada bir ikileme düştü ve merkezi Ankara’da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) ikinci sıradaki Gemlik Vefaspor’un yanısıra üçüncü sıradaki Görükle İpekspor’un da ismini bildirerek hangi takımın BAL Ligi’ne çıkacağı kararını TFF’nin vermesini istedi.



“Bursa ASKF hassas davranıyor”

Bu kararın teamüllere uymadığını belirten Gemlik Vefaspor Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Berkay Tulpar, “Görünen o ki; Bursa ASKF hassas davrandı ve topu TFF’ye attı. Ancak kurallar açık. BAL Ligi’ne çıkma hakkı Gemlik Vefaspor’undur. Biliyoruz ve eminiz ki; Türkiye Futbol Federasyonu, Gemlik Vefaspor’un BAL Ligi’ne çıkması yönünde karar verecektir. Kanaatimizce aksi bir karar bir skandala imza atmak olacaktır. Çünkü kural çok açık. ‘Birinci takım çıkamadığı için ikinci takım BAL Ligi’ne çıkar’ diyor. İkinci takım Gemlik Vefaspor’dur. Eğer Görükle İpekspor ikinci takım olsaydı onların hakkı der, önümüzdeki sezon sahada daha iyi performans göstermek için şimdiden hazırlanırdık. Bursa ASKF bizce çok hassas davranıyor. Ancak yanlış bir kararın Görükle İpekspor tarafından da kabul edilmeyeceği kanaatindeyiz. Çünkü biliyoruz ki, onlar da bizim gibi sahada kazanmadıkları bir galibiyetin taraftarı olamazlar” dedi

“Oyun varsa TFF bozacaktır”

Tulpar, “TFF kurallarına göre iki takımın puanlarının eşit olması halinde iki takım arasındaki maçlara bakılır. Eşitlik bozulmazsa, gol averajına bakılır. Burada da eşitlik bozulmazsa baraj maçı yapılır deniyor. İki takım ikili avarajda birbirine üstünlük sağlayamadı. Gol averajında ise Gemlik Vefaspor öndedir. Üstelik Gemlik Vefaspor ligin en fazla gol atan takımıdır. Ancak Bursa ASKF, iki takımın ismini TFF’ye göndermesine gerekçe olarak altyapıyı göstermiştir. Biz bu gerekçeye katılmıyoruz. Çünkü üst lige çıkacak takımın altyapısı ile ilgili bir yönetmelik söz konusu değildir. Burada Bursa ASKF’nin bize göre gereksiz bir hassasiyet içinde olduğu kanaatindeyiz. Altında bir oyun aramıyoruz. Ancak oynanın bir oyun varsa da Gemlik Vefaspor yönetimi olarak TFF’nin bu oyuna dur diyeceğinden de eminiz. Kaldı ki; Gemlik Vefaspor’un hakkını da kimseye yedirmeyiz” dedi.