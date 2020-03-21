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21.03.2020 - 15:32 |

Berke devleri sildi, Fenerbahçe dedi

Fenerbahçe'den kiralık olarak Westerlo Kulübü'ne giden kaleci Berke Özer'i sezon başında Liverpool ve Manchester City'nin de istediği ortaya çıktı. Altnordu'dan kadroya katılan futbolcu, bir maçta sarı-lacivertli formayı giymesinin ardından Belçika ekibine gönderilmişti.

Berke devleri sildi, Fenerbahçe dedi
Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

19 yaşındaki kaleci konuyla ilgili Belçika basınına yaptığı açıklamada "Fenerbahçe beni bonservisimle göndermek yerine kiralık oalrak vermeyi tercih etti. Böyle dev kulüplerde forma şansı bulamazdım. Büyük bir kulüpte yedek bekleyeceğime, daha düşük seviyede bir takımda kendimi geliştirmeyi tercih ederim. Benim hedefim bir gün Fenerbahçe'nin kalesini korumak" dedi.

Berke Özer, Belçika 2. liginde bu sezon başarılı bir performans sergiledi. Ligde 22 maçta toplam 2 bin dakika forma giyen oyuncu takımının bir numaralı file bekçisi oldu. Sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönecek oyuncunun sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2022'de bitiyor.

Berke devleri sildi, Fenerbahçe dedi

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