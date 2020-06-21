Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKayserispor Haberleri Berna Gözbaşı: İnşallah devamını getiririz
21.06.2020 - 14:18 | | DHA

Berna Gözbaşı: İnşallah devamını getiririz

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 2-0'lık sonuçla mağlup ettikleri Gençlerbirliği maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Her maç zor, inşallah bunun devamını getiririz" dedi.

Berna Gözbaşı: İnşallah devamını getiririz
ABONE OL

Süper Lig'in 28'inci haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı, 2-0 kazanılan karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu. 

Önlerinde 6 final maçı olduğunu kaydeden Gözbaşı, "Gençlerbirliği karşısında karşısında galip geldiğimiz için mutluyuz. Güzel bir galibiyet oldu. Takımımı tebrik ediyorum. Her maç zor, inşallah bunun devamını getiririz" diye konuştu.

Berna Gözbaşı: İnşallah devamını getiririz

Diego Maradona'nın Napoli'de Attığı En İyi Goller

    Pep Guardiola Leroy Sane'nin ayrılığını doğruladı
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Çebi'den engelli taraftarın babasına "Yılın Babası" ödülü
      Çebi'den engelli taraftarın babasına "Yılın Babası" ödülü  
    2. Bursaspor'da Selçuk Erdoğan görevini bıraktı
      Bursaspor'da Selçuk Erdoğan görevini bıraktı
    3. Galatasaray, Mondragon'un doğum gününü kutladı
      Galatasaray, Mondragon'un doğum gününü kutladı
    4. Roma'da Juan Jesus depremi!
      Roma'da Juan Jesus depremi!
    5. Yaşar Kemal Uğurlu, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının VAR hakemi oldu!
      Yaşar Kemal Uğurlu, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının VAR hakemi oldu!



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şenol Güneş meslektaşlarıyla son kez whatsapp'ta buluştu

    Şenol Güneş meslektaşlarıyla son kez whatsapp'ta buluştu

    Çaykur Rizespor'da Kovid-19 test sonuçları negatif çıktı

    Çaykur Rizespor'da Kovid-19 test sonuçları negatif çıktı

    Pınar Karşıyaka'da Onuralp krizi çözüldü

    Pınar Karşıyaka'da Onuralp krizi çözüldü

    İnegöl Belediyespor, Fenerbahçe'den Ahmetcan Büyükgöz'ü transfer etti

    İnegöl Belediyespor, Fenerbahçe'den Ahmetcan Büyükgöz'ü transfer etti

    Sıradaki Haber