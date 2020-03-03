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03.03.2020 - 14:16 | | İSTANBUL, (DHA) -

Beşiktaş 2 eksikle çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 25'inci haftasında cuma günü MKE Ankaragücü ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Çalışmada Dorukhan Toköz ve Gökhan Gönül yer almadı.

Beşiktaş 2 eksikle çalıştı

Siyah-beyazlıların basına kapalı yaptığı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile tedavisi süren Gökhan Gönül katılmadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Futbolcular ardından 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yaptı. İdman, üç takımlı taktik maçı, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Bu arada, Beşiktaşlı sanatçı Zafer Algöz de antrenmanı izledi. Teknik direktör Sergen Yalçın, çalışma sonrası Algöz ile sohbet etti.

Beşiktaş, Ankaragücü ile maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

 

 

 

Skorer Özel | Murat Özen
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