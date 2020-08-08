Beşiktaş, Akpom için PAOK ile görüşüyor!

Ortacizgi.com’un edindiği bilgiye göre; PAOK'un Beşiktaş'ın 2 milyon Euro'luk teklifine sıcak baktığı ve arada ufak tefek pürüzlerin olduğu bilgisine ulaşıldı.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Chuba Akpom’un Yunan ekibiyle 1 yıl daha sözleşme bulunuyor.

Nijerya asıllı İngiliz oyuncu, geçen sezon PAOK formasıyla çıktığı toplam 43 maçta 10 gol atıp 3 asist yapmıştı.

Beşiktaş'ta Yoğun Tempo!