08.08.2020 - 12:51 |
Beşiktaş, Akpom için PAOK ile görüşüyor!
Siyah beyazlılar, PAOK’un golcü oyuncusu Chuba Akpom için görüşmelerini sürdürüyor.
Ortacizgi.com’un edindiği bilgiye göre; PAOK'un Beşiktaş'ın 2 milyon Euro'luk teklifine sıcak baktığı ve arada ufak tefek pürüzlerin olduğu bilgisine ulaşıldı.
1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Chuba Akpom’un Yunan ekibiyle 1 yıl daha sözleşme bulunuyor.
Nijerya asıllı İngiliz oyuncu, geçen sezon PAOK formasıyla çıktığı toplam 43 maçta 10 gol atıp 3 asist yapmıştı.
Beşiktaş'ta Yoğun Tempo!