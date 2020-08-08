Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş, Akpom için PAOK ile görüşüyor!
08.08.2020 - 12:51 |

Beşiktaş, Akpom için PAOK ile görüşüyor!

Siyah beyazlılar, PAOK’un golcü oyuncusu Chuba Akpom için görüşmelerini sürdürüyor.

Beşiktaş, Akpom için PAOK ile görüşüyor!
ABONE OL

Ortacizgi.com’un edindiği bilgiye göre; PAOK'un Beşiktaş'ın 2 milyon Euro'luk teklifine sıcak baktığı ve arada ufak tefek pürüzlerin olduğu bilgisine ulaşıldı.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Chuba Akpom’un Yunan ekibiyle 1 yıl daha sözleşme bulunuyor.

Nijerya asıllı İngiliz oyuncu, geçen sezon PAOK formasıyla çıktığı toplam 43 maçta 10 gol atıp 3 asist yapmıştı.

Beşiktaş'ta Yoğun Tempo!

    Ümit Davala'dan şarkı performansı!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyakalı basketbolcu Amath M'Baye: "Burada evimdeymişim gibi hissediyorum"
      Pınar Karşıyakalı basketbolcu Amath M'Baye: "Burada evimdeymişim gibi hissediyorum"
    2. Antalyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
      Antalyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
    3. Son dakika haberler - Nuri Şahin, Antalyaspor yolunda
      Son dakika haberler - Nuri Şahin, Antalyaspor yolunda
    4. Son dakika | Beşiktaş, Necip Uysal ile sözleşme yeniledi!
      Son dakika | Beşiktaş, Necip Uysal ile sözleşme yeniledi!
    5. Transfer haberleri | Beşiktaş'ta Mario Balotelli sesleri
      Transfer haberleri | Beşiktaş'ta Mario Balotelli sesleri



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Denizlispor vakit kaybetmeyecek

    Denizlispor vakit kaybetmeyecek

    Göztepe'den çifte atak

    Göztepe'den çifte atak

    Max Kruse: Gece yaşamı için Berlin'de değilim, futbol oynamaya geldim

    Max Kruse: Gece yaşamı için Berlin'de değilim, futbol oynamaya geldim

    Fenerbahçe Beko Başantrenörü Kokoskov, sağlık kontrolünden geçirildi

    Fenerbahçe Beko Başantrenörü Kokoskov, sağlık kontrolünden geçirildi

    Sıradaki Haber