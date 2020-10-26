BeÅŸiktaÅŸ - Anadolu Efes: 74-81

ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 5. haftasÄ±nda Anadolu Efes, BeÅŸiktaÅŸ'Ä± 81-74 yendi.Â

Anadolu Efes Ã¼st Ã¼ste 5. galibiyetini alÄ±rken, BeÅŸiktaÅŸ 5 kez maÄŸlup oldu.Â

Pota altÄ±nda Ercan Osmani ile etkili olan BeÅŸiktaÅŸ, Blackmon'Ä±n basketiyle 3. dakikada 7-4 Ã¼stÃ¼nlÃ¼k yakaladÄ±. Rakibin alan savunmasÄ±na karÅŸÄ± Åžehmus Hazer ile 3 sayÄ±lÄ±k basket bulan siyah-beyazlÄ± ekip, 7. dakikayÄ± da 14-10 Ã¶nde geÃ§ti. Alan savunmasÄ±nda Ä±srar eden Anadolu Efes, rakibinin dÄ±ÅŸ ÅŸutlarda etkisiz kalmasÄ±yla 8. dakikada Micic'in basketiyle maÃ§ta dengeyi kurdu: 14-14. Pota altÄ±nda Dunston'Ä± iyi kullanan Anadolu Efes, Micic'in basketiyle 1. periyodu 20-17 Ã¶nde tamamladÄ±.Â

Anadolu Efes, maÃ§Ä±n 2. periyodunda iyi savunmasÄ±yla rakibine kolay ÅŸut ÅŸansÄ± vermedi. HÃ¼cumda da etkili olan lacivert-beyazlÄ± ekip, YiÄŸitcan Saybir'in basketiyle 16. dakikada farkÄ± 14 sayÄ±ya (35-21) Ã§Ä±kardÄ±. HÄ±zlÄ± hÃ¼cumlarla ritim yakalayan BeÅŸiktaÅŸ, Blackmon'Ä±n 3 sayÄ±lÄ±k basketiyle ilk yarÄ± sonunda farkÄ± 6 sayÄ±ya indirdi: 34-40.

Lacivert-beyazlÄ± ekip, iyi savunmasÄ±nÄ± ikinci yarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda da sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ ve BuÄŸrahan'Ä±n basketiyle 24. dakikayÄ± 49-39 Ã¶nde geÃ§ti. DÄ±ÅŸarÄ±dan bulduÄŸu sayÄ±larla oyundan kopmayan BeÅŸiktaÅŸ, Can Kaan Turgut'un basketiyle 28. dakikada farkÄ± 3 sayÄ±ya (49-46) indirdi. Moerman'Ä±n Ã¼st Ã¼ste Ã¼Ã§ sayÄ±lÄ±k basketleriyle Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ koruyan Anadolu Efes, 3. periyodu 61-54 Ã¶nde tamamladÄ±.Â

Son periyotta oyunun kontrolÃ¼nÃ¼ elinde bulunduran Anadolu Efes, karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 81-74 kazandÄ±.Â

Anadolu Efes'te dizine darbe alan Tibor Pleiss oyuna devam edemedi.

Salon: BJK Akatlar Spor ve KÃ¼ltÃ¼r KompleksiÂ

Hakemler: Zafer YÄ±lmaz, Sinan Ä°ÅŸgÃ¼der, AyÅŸenur YazÄ±cÄ±oÄŸluÂ

BeÅŸiktaÅŸ: Mehmet YaÄŸmur 7, Åžehmuz Hazer 13, Blackmon 12, Ercan Osmani 15, SadÄ±k Emir Kabaca 5, Alperen ÅžengÃ¼n 10, Johnson 8, Egehan Arna, Can Kaan Turgut 4Â

Anadolu Efes: BuÄŸrahan Tuncer 6, Micic 18, Beaubois 8, Moerman 18, Dunston 12, Erten Gazi 5, Pleiss 12, YiÄŸitcan Saybir 2Â

1. Periyot: 17-20Â

Devre: 34-40Â

3. Periyot: 54-61