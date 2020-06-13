Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler

Corona virüs nedeniyle Süper Lig maçları oynanmıyordu. Dün Süper Lig'e tekrar start verildi. Dün Trabzonspor ile Fenerbahçe mücadelelerden galip gelirken bugün Kara Kartal da galibiyetle başlamak istiyor. Taraftar heyecanlı ve 'Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorusu sıklıkla soruluyor.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Antalyaspor maçı bu akşam saat 21.00'de Vodafone Arena'da oynanacak. Karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetedek ve mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlnacak.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASOR MUHTEMEL 11'LER...

Beşiktaş: Utku, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Elneny, Lens (Boyd), Ljajic, Caner, Umut (Boateng)

Antalyaspor: Boffin, Nazım, Veysel, Celustka, Kudryashov, Hakan, Fredy, Amilton, Podolski, Sinan, Jahovic

BEŞİKTAŞ İLE ANTALYASPOR 48. MAÇA ÇIKIYOR

İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 47 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 5'ini Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Siyah-beyazlıların attığı 104 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 41 gol kaydetti. Sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazandı.

BEŞİKTAŞ EVİNDE AÇIK ARA ÜSTÜN

Beşiktaş'ın, Antalyaspor karşısında ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı maçlarda rakibine açık ara üstünlüğü göze çarpıyor. Siyah-beyazlılar, Akdeniz temsilcisiyle, birini cezası sebebiyle Eskişehir'de yaptığı iç sahadaki 23 karşılaşmanın 18'inde sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 kez rakibine yenildi, 3 defa da berabere kaldı. Beşiktaş, iç sahadaki maçlarda kırmızı-beyazlıların filelerini 48 kez havalandırırken, kalesinde 10 gol gördü. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı 3-2 kazanan Antalyaspor, Süper Lig'de Beşiktaş'a Vodafone Park'ta ilk yenilgiyi yaşatan takım olmuştu.