BeÅŸiktaÅŸ Aygaz, Avrupa Ligi'ne doÄŸrudan katÄ±lacak!

BeÅŸiktaÅŸ Aygaz Erkek Hentbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n Avrupa Ligi'ne doÄŸrudan katÄ±lmaya hak kazandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, siyah-beyazlÄ± ekibin Avrupa Hentbol Ligi'ne Ã¶n eleme oynamadan katÄ±lma hakkÄ± elde ettiÄŸi belirtildi.Â

Avrupa Hentbol Ligi'nde grup aÅŸamasÄ±nÄ±n kura Ã§ekiminin 1 Ekim'de yapÄ±lacaÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. BeÅŸiktaÅŸ Aygaz'Ä±n grupta ilk maÃ§Ä±nÄ± 20 Ekim'de oynayacaÄŸÄ± ifade edildi.Â

Organizasyonda gruplarda 24 takÄ±m mÃ¼cadele edecek. BeÅŸiktaÅŸ Aygaz'Ä±n da arasÄ±nda bulunduÄŸu 12 takÄ±m doÄŸrudan gruplarda yer alacak. Grup aÅŸamasÄ±nda mÃ¼cadele edecek diÄŸer 12 ekip ise 2 Ã¶n eleme turunun ardÄ±ndan belli olacak. Avrupa Hentbol Ligi'nde 2020-2021 sezonu, 15-16 MayÄ±s 2021 tarihlerinde oynanacak DÃ¶rtlÃ¼ Final maÃ§larÄ±yla son bulacak.

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BeÅŸiktaÅŸ'ta Ã‡ekiÅŸmeli Ayak Tenisi MaÃ§Ä±: Burak-Necip VS GÃ¶khan-Caner