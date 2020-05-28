BeÅŸiktaÅŸ Aygaz, EHF Åžampiyonlar Ligi iÃ§in wildcard baÅŸvurusu

BeÅŸiktaÅŸ Aygaz Erkek Hentbol TakÄ±mÄ±, 2020-2021 sezonunda Avrupa Hentbol Federasyonuna (EHF) Åžampiyonlar Ligi'nde yer almak iÃ§in "wildcard" baÅŸvurusunda bulundu.Â

Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde aÃ§Ä±klamalarÄ± yer alan BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ AsbaÅŸkanÄ± Fatih Hakan AvÅŸar, EHF Åžampiyonlar Ligi'nin hentbolda Avrupa'nÄ±n en prestijli organizasyonu olduÄŸunu belirterek, "Biz de Avrupa'nÄ±n en iyi takÄ±mlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bu arenada yer alarak TÃ¼rk hentbolunu en iyi ÅŸekilde temsil etmek iÃ§in EHF'ye 'wildcard' baÅŸvurusunda bulunduk." ifadelerini kullandÄ±.Â

EHF'nin 9 Haziran'da karar vereceÄŸini aktaran AvÅŸar, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"EHF, 'wildcard' baÅŸvurusunda bulunan kulÃ¼pleri; son Ã¼Ã§ yÄ±ldaki baÅŸarÄ±larÄ± ve maÃ§larÄ±ndaki seyirci ortalamalarÄ±, sosyal medya ve dijital pazarlama gÃ¼Ã§leri, maÃ§larÄ±nÄ± oynayacaklarÄ± salonlarÄ±n altyapÄ± yeterliliÄŸi ve Ã¼lkelerindeki hentbola olan ilgi kriterlerine gÃ¶re puanlayacak ve 9 Haziran'da gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi yÃ¶netim kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 'wildcard' almaya hak kazanan takÄ±mlarÄ± kamuoyuyla paylaÅŸacak."Â

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n geÃ§en sezon EHF Åžampiyonlar Ligi'ne kabul edilmesine raÄŸmen dÃ¶nemin yÃ¶netim kurulunun aldÄ±ÄŸÄ± karar neticesinde bu hakkÄ±ndan vazgeÃ§tiÄŸini hatÄ±rlatan AvÅŸar, "Ahmet Nur Ã‡ebi baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki yÃ¶netim kurulumuz ise armamÄ±zÄ±n her zaman en saygÄ±n organizasyonlarda yer almasÄ± iÃ§in Ã¶zveriyle Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ä°nanÄ±yorum ki kulÃ¼bÃ¼mÃ¼z, birÃ§ok baÅŸvurunun arasÄ±nda Ã¶ne Ã§Ä±kacak ve Ã¼lkemizi Avrupa'nÄ±n bir numaralÄ± hentbol organizasyonunda layÄ±kÄ±yla temsil edecek. KulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n 'wildcard' baÅŸvurusu kabul edilmezse BeÅŸiktaÅŸ Aygaz TakÄ±mÄ±'mÄ±z, 2020-2021 sezonunda Ã¼lkemizi EHF Avrupa Ligi'nde temsil edecek." ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtti.

Pep Guardiola Manchester City'nin Antrenmanlara DÃ¶nmesi Ä°le Ä°lgili KonuÅŸtu