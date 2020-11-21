Beşiktaş - Başakşehir: 3-2

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, son şampiyon Başakşehir'i konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-2 kazandı.

Beşiktaş'ın gollerini 44. dakikada Atiba, 45+1. dakikada Larin ve 72. dakikada penaltıdan Aboubakar kaydetti. Başakşehir'in golünü 81. ve 90+4. dakikalarda Guldbransen attı. Başakşehir'de Mehmet Topal 70. dakikada kırmızı kart gördü.

Beşiktaş bu galibiyetin ardından puanını 13 yaptı ve 6. sırada yer aldı. Başakşehir ise 13 puanla Beşiktaş'ı takip etti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ümit Öztürk, Tarık Ongun, Kerem Ersoy

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Montero, Rıdvan Yılmaz (Dk. 77 Erdoğan Kaya), De Souza, Ghezzal (Dk. 71 Gökhan Töre), Mensah (Dk. 71 Ljajic), Atiba, Larin (Dk. 65 N'Koudou), Aboubakar

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael (Dk. 79 Ponck), Skrtel, Epureanu (Dk. 46 Chadli), Bolingoli (Dk. 46 Giuliano), Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci (Dk. 75 Mahmut Tekdemir), Visca, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Demba Ba (Dk. 75 Gulbrandsen)

Goller: Dk. 44 Atiba, Dk. 45 1 Larin, Dk. 72 Aboubakar (Penaltıdan) (Beşiktaş), Dk. 81 ve 90 3 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kart: DK. 70 Mehmet Topal (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 41 Bolingoli, Dk. 77 Rafael, Dk. 90 5 Chadli, Dk. 90 5 Skrtel (Medipol Başakşehir), Dk. 42 Sergen Yalçın (Kulübede), Dk. 45 Larin, Dk. 58 Mensah, Dk. 67 Dorukhan Toköz (Beşiktaş)

MAÇTAN DAKİKALAR

43. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Ghezzal'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta çıktı.

43. dakikada savunmadan uzaklaştırılan topla soldan ceza sahasına giren Aboubakar'ın vuruşunda kaleciyi geçen top kaleye paralel giderek uzak direğin yanından kornere gitti.

44. dakikada Beşiktaş golü buldu. Sağdan kullanılan köşe vuruşunda Atiba arka direkte topu ağlara gönderdi: 1-0

45 1. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Medipol Başakşehir'in köşe vuruşundan sonra hızlı hücuma çıkan Beşiktaş'ta Mensah'ın uzun pasıyla sağdan ceza sahasına giren Atiba topu içeri çevirdi, müsait pozisyonda Larin meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

53. dakikada ceza sahasına gönderilen uzun topu Skrtel arka direkte kafayla içeri çevirdi. Demba Ba'nın müsait pozisyonda vuruşunu kaleci Utku Yuvakuran çizgi üzerinde kurtardı.

61. dakikada Deniz Türüç'ün soldan ortasına arka direkte İrfan Can Kahveci kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

65. dakikada Deniz Türüç soldan çizgiye inerek meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Giuliano'nun vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

70. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. N'Koudou ceza sahasına girip şutunu çekti. Kaleciden dönen topu Aboubakar tamamlarken meşin yuvarlağın Mehmet Topal'ın eline temas etmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi ve Mehmet Topal ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. 72. dakikada topun başına geçen Aboubakar topu filelere gönderdi: 3-0

81. dakikada Medipol Başakşehir'in golü geldi. Turuncu-lacivertli takımın yarı sahasından gönderilen uzun topu Necip Uysal uzaklaştırmadı, meşin yuvarlağı önünde bulan Gulbrandsen sert bir şutla topu ağlara gönderdi: 3-1

86. dakikada Deniz Türüç'ün soldan ortasında arka direkte topla buluşan Visca'nın şutunda kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90 3. dakikada sağ kanattan Visca'nın içeri çevirdiği topa Gulbrandsen vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR



Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, rakibi karşısına Gaziantep FK mücadelesine göre 6 farklı isimle çıktı.

Siyah-beyazlı takımda 5 oyuncunun yeni tip koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla kadro sıkıntısı yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın, kırmızı kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yerine Utku Yuvakuran'ı kalede görevlendirdi.

Valentin Rosier'in yerine savunmanın sağında Dorukhan Toköz forma giyerken, Gaziantep FK maçında sakatlanan Welinton'un yokluğunda ise stoperde Francisco Montero şans buldu. A Milli Takım'ın Hırvatistan ile oynadığı maçın devre arasında yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan Domagoj Vida'nın yerine ise Necip Uysal, Montero'nun yanında oynadı.

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ise kadroda yer alamazken, bu oyuncunun görevini Bernard Mensah yerine getirmeye çalıştı.

Siyah-beyazlı ekipte Fabrice N'Sakala da Oğuzhan gibi kadroya dahil edilmedi. Yalçın, bu oyuncunun savunmanın solundaki görevini ise genç isim Rıdvan Yılmaz'a verdi.

Dorukhan'ın savunmaya geçmesiyle savunmaya dönük orta saha görevini Josef de Souza yerine getirmeye çalıştı.

Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçında ilk 11'de oynayan Atiba Hutchinson, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal ve Dorukhan Toköz Medipol Başakşehir maçında da forma giydi.

Ajdin Hasic de Beşiktaş'ın zorlu maçta kullanamadığı isimlerden biri oldu.

N'Koudou kadroda

Beşiktaş'ta sakatlığı tamamen geçen Georges-Kevin N'Koudou, Medipol Başakşehir maçı için kadroya dahil edildi.

Bu sezon sadece UEFA Şampiyonlar Ligi elemesindeki PAOK maçında forma giyebilen ve daha sonra sakatlığından dolayı kadroda yer alamayan N'Koudou, yedek soyundu.

16 yaşındaki Emre Bilgin yedek kaleci

Siyah-beyazlı ekipte yedek kaleci olarak 24 Şubat 2004 doğumlu Emre Bilgin yer aldı. Emre'nin yanı sıra genç oyuncular 19 yaşındaki Erdoğan Kaya, 20 yaşındaki Kartal Kayra Yılmaz ve 17 yaşındaki Serdar Saatçi de yedek soyundu.

Gökhan Töre de yedek

Sakatlığı nedeniyle Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyen Gökhan Töre de yedekler arasında yer aldı.

Beşiktaş'ta ayrıca Güven Yalçın, Adem Ljajic ve Atakan Üner yedek soyundu.

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta yedek soyunan ve karşılaşma öncesi elleri belinde olacak şekilde ısınan Adem Ljajic Medipol Başakşehir maçında da buna benzer görüntüsüyle tepkiye neden oldu. Medipol Başakşehir maçında da yedekler arasında yer alan Ljajic, bu sefer elleri cepte şeklinde ısındı. Taraftarlar, sosyal medyadan yine bu oyuncuya tepki gösterdi.

Medipol Başakşehir de eksik

Hafta içinde iki oyuncusunun Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan Medipol Başakşehir de eksik isimlerle Beşiktaş maçına çıktı.

Turuncu-lacivertli ekipte Mert Günok kadroda yer alamazken, bu ismin yerine kalede Volkan Babacan forma giydi.

Medipol Başakşehir'in Gençlerbirliği ile yaptığı maçta ilk 11'de oynayan Carlos Ponck, Beşiktaş karşısında yedek soyundu. Danijel Aleksic ise kadroda yer alamadı. Turuncu-lacivertli ekipte bu oyuncuların yerine Mehmet Topal ile Martin Skrtel ilk 11'de görev aldı.

Konuk ekipte Uğur Uçar ve sakatlıkları bulunan Enzo Crivelli ve Junior Caiçara maç kadrosunda bulunmadı.