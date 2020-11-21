Beşiktaş - Başakşehir maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Milli aradan önce Gaziantep FK'ya kaybeden Beşiktaş, Başakşehir karşısına tam 7 eksikle çıkacak! Kaleci Ersin Destanoğlu cezalı, Welinton sakat. Ersin'in yokluğunda kaleyi koruması beklenen Utku Yuvakuran'ın durumu maç saati netleşecek. Elde kalan diğer alternatif 2004 doğumlu Emre Bilgin... Domagoj Vida, Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Ajdin Hasic ve Fabrice N'Sakala koronavirüs karantinasında. TD Sergen Yalçın'ın karantina süreci sona eren ve takımla son çalışmalarda yer alan Necip Uysal'a sağ bekte, savunmadaki eksikler sonrası alternatifsizlikten dolayı Josef de Souza'ya ise stoperde görev vermesi bekleniyor.

Başakşehir cephesinde ise A Milli Takımımız'da forma giyen 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Mert Günok, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ya da Deniz Türüç'ten biri, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Milli ara öncesinde ritim bulmuşlar ve ligde üst üste 4 maç kazanıp, Şampiyonlar Ligi'nde de kritik bir Manchester United galibiyeti almışlardı. TD Okan Buruk hem ligdeki seriyi devam ettirmek hem de salı günü oynayacakları Avrupa maçını düşünmek zorunda...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın iç sahada oynadığı 3 maçın tamamı "2.5 ALT" bitti.

- Başakşehir'in ligdeki son 3 maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- İki takım arasındaki son 9 lig maçının sadece 1'ini Beşiktaş kazanabildi. (4 Başakşehir galibiyeti - 4 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Başakşehir Kazanır" oldu! %38'lik kesim as kalecisi ve önemli savunma oyuncuları eksik Beşiktaş karşısında Başakşehir'e daha yakın... %15'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI CAN TONGO’NUN YORUMU

Beşiktaş açısından Milli ara birçok oyuncunun Covid-19 virüsüne kapılması yönünden etkiledi. Bu maçta savunmada birçok isim forma giyemeyecek. Bu sebepten ötürü hücum hattından savunma katkısı almak adına kontrollü bir Beşiktaş bekliyorum. Beşiktaş’ın 2 gol bulması zor.