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09.02.2021 - 07:00 |

Beşiktaş Başkanı Çebi'nin gözdesi Rosier...

Valentin Rosier, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin en çok beğendiği isimler arasında yer alıyor. Çebi geçen hafta yaptığı açıklamada, “Rosier’i sezon başında kim tanıyordu? Bana göre yıldız bir oyuncu, tartışmam bile. 600-700 bin euroya getirdiğiniz oyuncu yıldız değil de 7 milyon euroya getirdiğiniz mi yıldız? Bırakın o yıldızlar başkalarına kalsın” ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş Başkanı Çebi'nin gözdesi Rosier...
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İnişli, çıkışlı geçen Al Ahli macerasının ardından Beşiktaş’a gelen Josef de Souza adeta ikinci baharını yaşıyor.

Üç sezon Fenerbahçe forması giydikten sonra 12 milyon euroluk bonservis bedeliyle Al Ahli’nin yolunu tutan 31 yaşındaki oyuncunun siyah-beyazlı takıma gelişi aslında herkesin kafasında soru işaretleri uyandırmıştı. Çünkü Souza geçen sezon futbola 5 aylık bir ara vermiş, ardından da eski takımında sadece iki maça çıkmıştı. Brezilyalı futbolcu performansıyla kafalardaki sorulara en güzel cevabı verdi. Bir anda siyah-beyazlı takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Souza için yönetim elini çabuk tuttu ve sezon bitmeden 1 yıllık opsiyonu kullandı, deneyimli futbolcunun sözleşmesini uzattı.

Yeni mukavele ile Beşiktaş adına daha önemli bir oyuncu haline gelen Souza’nın İttifak Holding Konyaspor maçındaki görevi diğerlerine göre daha ağırdı. Çünkü bu sezon önceki güne kadar 20 maçta forma giyen partneri Atiba, Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından sürpriz biçimde yedeğe çekilmişti.

N’Sakala’nın 21. dakikada kırmızı kart görmesiyle orta sahadaki tüm yük Souza’ya binerken, Brezilyalı oyuncu bunun da üstesinden gelebileceğini gösterdi. Siyah-beyazlı oyuncu, Konyaspor maçında yüzde 85 pas isabetini yakaladı, girdiği 9 ikili mücadelenin 6’sını da kazandı. Josef ayrıca, 11 sahipsiz top kazanarak takımının en iyi isimlerinden biri olmayı başardı.

Çebi’nin gözdesi

Valentin Rosier, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin en çok beğendiği isimler arasında yer alıyor. Çebi geçen hafta yaptığı açıklamada, “Rosier’i sezon başında kim tanıyordu? Bana göre yıldız bir oyuncu, tartışmam bile. 600-700 bin euroya getirdiğiniz oyuncu yıldız değil de 7 milyon euroya getirdiğiniz mi yıldız? Bırakın o yıldızlar başkalarına kalsın” ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş Başkanı Çebinin gözdesi Rosier...

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