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07.08.2020 - 19:17 | | AA

Beşiktaş Basketbol Takımı, Alperen Şengün ile anlaştı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 18 yaşında 2,01 metre boyundaki Alperen Şengün'ü kadrosuna kattı.

Beşiktaş Basketbol Takımı, Alperen Şengün ile anlaştı
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 18 yaşındaki oyuncu Alperen Şengün'ü kadrosuna kattı. 

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, 2,01 metre boyundaki basketbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. 

Uzun forvet ve pivot olarak oynayan Alperen, kariyerine 2017-2018 sezonunda Banvit Basketbol'da başladı. Geride kalan sezonda Teksüt Bandırma forması giyen genç oyuncu, 5 sayı ve 3,9 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

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