Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş Basketbol Takımı yeni sezonu açtı!
10.08.2020 - 19:59 | | AA

Beşiktaş Basketbol Takımı yeni sezonu açtı!

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Beşiktaş Basketbol Takımı yeni sezonu açtı!
ABONE OL

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. 

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, siyah-beyazlı ekibin BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde başantrenör Burak Bıyıktay yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman 2 saat sürdü. 

Yerli oyuncuların katılımıyla yapılan sezonun ilk antrenmanı, ısınma ve açma-germe hareketleriyle başladı.

Koordinasyon ve şut çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlılar, açma-germe hareketleriyle antrenmanı sonlandırdı. 

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Beşiktaş Basketbol Takımı yeni sezonu açtı

Guti'nin Real Madrid Formasıyla En İyi Golleri

    Süper Lig kulüpleri, TFF ile takım harcama limitini görüştü
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Beşiktaş Basketbol Takımı yeni sezonu açtı!
      Beşiktaş Basketbol Takımı yeni sezonu açtı!
    2. Barış Başdaş, Hannover 96'ya transfer oldu!
      Barış Başdaş, Hannover 96'ya transfer oldu!
    3. Gaziantep açıkladı! Furkan Soyalp için Başakşehir ile anlaşıldı
      Gaziantep açıkladı! Furkan Soyalp için Başakşehir ile anlaşıldı
    4. Gaziantep FK, kaleci Çağlar Şahin Akbaba'yı transfer etti!
      Gaziantep FK, kaleci Çağlar Şahin Akbaba'yı transfer etti!
    5. Köln'ün yeni sezon formasında cami silüetine yer verildi
      Köln'ün yeni sezon formasında cami silüetine yer verildi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | TFF ile Kulüpler Birliği arasındaki toplantı sona erdi!

    Son dakika | TFF ile Kulüpler Birliği arasındaki toplantı sona erdi!

    Denizlispor, Oğuz Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

    Denizlispor, Oğuz Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

    Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri tamamlandı

    Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri tamamlandı

    Galatasaraylı basketbolcular sağlık kontrolünden geçti

    Galatasaraylı basketbolcular sağlık kontrolünden geçti  

    Sıradaki Haber