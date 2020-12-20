Beşiktaş - BB Erzurumspor: 4-0

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş kendi evinde BB Erzurumspor'u ağırladı. Beşiktaş sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş'ın gollerini 59. (penaltı) ve 71. dakikalarda Aboubakar, 63. dakikada N'Koudou ve 69. dakikada Vida kaydetti.

Beşiktaş bu sonuçla 22 puanla 4. sırada yer aldı. Erzurumspor ise 9 puanla son sırada bulunuyor.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, De Souza, Hutchinson (Dk. 75 Oğuzhan Özyakup), Ghezzal (Dk. 82 Atakan Üner), Mensah (Dk. 73 Dorukhan Toköz), N'Koudou (Dk. 73 Larin), Aboubakar (Dk. 82 Güven Yalçın)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Osman Çelik, Kaan Kanak, Donald, Novikovas (Dk. 46 Rashad Muhammed), Gomes (Dk. 80 Sissoko), Obertan, İbrahim Akdağ (Dk. 69 Sadiku), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 69 Emrah Başsan)

Goller: Dk. 59 (Penaltıdan) ve 71 Aboubakar, Dk. 63 N'Koudou, Dk. 70 Vida (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 12 Mensah, Dk. 38 Necip Uysal, Dk. 78 Vida (Beşiktaş), Dk. 36 İbrahim Akdağ, Dk. 79 Rashad Muhammed (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

MAÇTAN DAKİKALAR



18. dakikada De Souza'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Mensah'ın kontrol etmeye çalıştığı top, takım arkadaşı Aboubakar'ın önünde kaldı. Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu oyuncuların ofsayt beklentisiyle durduğu pozisyonda Aboubakar'ın etkisiz vuruşunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada N'Koudou'nun sol çaprazdan ortasında arka direkte müsait durumdaki Aboubakar ve Welinton'un dokunamadığı top auta gitti.

40. dakikada kaleci Ersin Destanoğlu'nun kısa düşen pasında topla buluşan Gomes'in sert şutunda, Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı tokatladı. Sol çaprazda meşin yuvarlağı önünde bulan Ömer Şişmanoğlu'nun vuruşu istediği gibi olmayınca, top taca çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

53. dakikada Gomes'in topuk pasıyla ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Rashad Muhammed'in şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kontrol etti.

57. dakikada Mensah'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Necip Uysal, ceza alanına girdiği anda Ömer Şişmanoğlu ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. 59'uncu dakikada penaltıyı kullanan Aboubakar, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

63. dakikada Beşiktaş, ani geliştirdiği atakla farkı ikiye çıkardı. Rakibin korneri sonrası hızlı çıkan siyah-beyazlı takımda Aboubakar'ın pasıyla topla buluşan Mensah, ceza alanına girdiği anda müsait durumdaki N'Koudou'ya pasını verdi. Bu oyuncu rahat bir şekilde topu filelere attı: 2-0

68. dakikada Ghezzal'ın ceza alanı içinde sağ çaprazdan şutunda, Mehmet Murat Uçar'a çarpan top kornere gitti.

70. dakikada Vida, şık bir vuruşla takımını 3-0 öne geçirdi. Ghezzal'ın sağdan ortasında ön direkte topla buluşan Vida, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

71. dakikada Hutchinson ile iyi paslaşan Aboubakar, ceza alanında aldığı meşin yuvarlağı plase bir vuruşla filelerle buluşturdu: 4-0

86. dakikada Rashad Muhammed'in ceza alanı içinde kaleyi cepheden gördüğü pozisyondaki sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı tokatladı. Vida, dönen topu kornere gönderdi.

Beşiktaş, karşılaşmayı 4-0 kazandı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Beşiktaş, geçen hafta 2-1 mağlup olduğu maça göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Hafta içinde bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan siyah-beyazlı ekibin kalesinde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu maçında olduğu gibi Ersin Destanoğlu forma giydi.

Sarı kart cezalısı Valentin Rosier'in sağ bekteki görevini ise Necip Uysal yerine getirmeye çalıştı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Francisco Montero, Cyle Larin ve Dorukhan Toköz'ü Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasında yedek soyundurdu. Sergen, bu oyuncuların yerine Domagoj Vida, Georges-Kevin N'Koudou ve Bernard Mensah'ı görevlendirdi.

Vida ve Ersin ligde 4 maç sonra ilk 11'de

Kaleci Ersin Destanoğlu ve stoper Vida, Süper Lig'de 4 maç sonra ilk 11'de görev aldı. Siyah-beyazlı takımın, Gaziantep FK'ye 3-1 yenildiği maçta ilk 11'de şans bulan Ersin, bu karşılaşmada kırmızı kart gördü ve cezası nedeniyle Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe maçlarında görev alamadı. Ersin, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında oynayan Utku Yuvakuran'ın Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor maçlarında da kaleye geçmesiyle yedekler arasında kalmıştı.

Hırvatistan Milli Takım kampında yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan Vida da Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını kaçırmıştı. Vida, Ersin gibi Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında yedek soyunmuştu.

Taraftar fotoğrafları tribünde

Beşiktaş Kulübünün "Omuz omuza" çağrısıyla başlattığı uygulama kapsamında taraftar fotoğrafları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla ilk kez Vodafone Park'ta yer aldı. Siyah-beyazlı taraftarların fotoğrafları ücret karşılığında fotoğrafları LED Tribün'de yansıtıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular protestoyu unuttu

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliğinin aldığı ortak karar sonrası iki takım futbolcuların yapması gereken protesto 10 saniye gecikmeyle gerçekleştirildi.

Maçın başlama vuruşunu yapan Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu oyuncular, alınan kararı unutunca kısa süreliğine paslaştı. Başlama vuruşuyla birlikte hareket etmeyen Beşiktaşlıların uyarısıyla konuk ekip futbolcuları durdu ve takımlar, yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle protestoda bulundu.