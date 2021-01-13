Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 1-0

Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla devam etti. Tek maç üzerinden oynanan karşılaşmada iki takım çeyrek final bileti için mücadele etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı iki takımın orta saha mücadelesine sahne oldu. İki takım da kaleden uzak bir oyun sergiledi.

Karşılaşmanın ilk yarısında oranla ikinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Beşiktaş, net gol pozisyonu üretemese de oyunun kontrolünü elinde tuttu.

Süper Lig'de golleriyle dikkat çeken oyuncu Cyle Larin, ikinci yarıda oyuna dahil olurken takımının 86. dakikada attığı golle adeta çeyrek final biletini kaptı.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Beşiktaş, adını Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yazdırdı.

İŞTE İLK 11'LER:

BEŞİKTAŞ: Utku, Necip, Welinton, Montero, N'Sakala, Dorukhan, Oğuzhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar

ÇAYKUR RİZESPOR: Zafer, Onur, Emir, Selim, Alberk, Yasin, Donsah, Fernando, Michalak, Doğan, Kemal

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada soldan ceza sahasına giren N'Koudou'nun yerden sert pasında meşin yuvarlak kaleye paralel bir şekilde sağdan dışarı çıktı.

11. dakikada sağdan ceza sahasına giren Michalak'ın pasında topla buluşan Andrade'nin vuruşunda Beşiktaş savunması araya girerek meşin yuvarlağın kaleye gitmesini engelledi.

33. dakikada ceza sahası dışında rakibini çalımlayarak önünü boşaltan N'Koudou'nun vuruşunda kaleci topun sahibi oldu.

38. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Michalak'ın şutu kaleci Utku Yuvakuran'da kaldı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile oynadığı son karşılaşmada kalede görev verdiği Ersin Destanoğlu'nun yerine Utku Yuvakuran'ı kaleye koyan Sergen Yalçın, savunmada Francisco Montero'yu oynattı.

Orta sahada Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz ve Bernard Mensah'a forma veren Yalçın, Georges-Kevin N'Koudou'yu görevlendirdi.

Atakaş Hatayspor maçında görev yapan Ersin Destanoğlu, Josef de Souza, Atiba Hutchinson ve Cyle Larin'i yedek soyundururken, Valentin Rosier, Domagoj Vida'yı ise maç kadrosuna almadı.

Utku Yuvakuran, Dorukhan Toköz ve Montero 6 maç sonra 11'de

Siyah-beyazlıların genç oyuncuları Utku Yuvakuran, Dorukhan Toköz ve Francisco Montero 6 müsabaka sonrasında on bire girdi.

Hastalığı sebebiyle Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarında görev yapamayan Utku Yuvakuran, Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında yedek beklemiş ve hiç süre alamamıştı.

Dorukhan Toköz ise kulübede beklediği 6 haftada 4 kez, Montero ise sadece Sivasspor maçında oyuna sonradan dahil olmuştu.

Necip Uysal sağ bekte görev yaptı

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularından Necip Uysal, Çaykur Rizespor karşılaşmasında sağ bek olarak görev yaptı.

Sezon boyunca birçok mevkide oynayan Necip, Valentin Rosier'in yokluğunda siyah-beyazlı savunmanın sağında forma giydi.