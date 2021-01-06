Beşiktaş - Çaykur Rizespor: 6-0

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Beşiktaş, Rizespor'u Dolmabahçe'de konuk etti.

Saat 19.00'da Vodafone Arena'da başlayan mücadelenin 19. dakikada Beşiktaş Larin'le 1-0 öne geçti. 31. dakikada bir kez daha golle buluşan Larin farkı 2'ye çıkardı.

56. dakikada ise Oğuzhan Özyakup skoru 3-0'a getirdi. 79. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Larin hat-trick yaparak takımını 4-0 öne geçirdi. Gecenin yıldızı Larin 83. dakikada kendisinin 4. takımının 5. golünü kaydetti. 89. dakikada ise genç oyuncu Hasic ceza sahası dışından müthiş bir golle skoru 6-0 yaptı.

Bu sonuçla Beşiktaş 34'e yükseltip zirveye yerleşirken Rizespor 20 puanda kaldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Necip, Oğuzhan, Nkoudou, Larin, Aboubakar

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Talbi, Meriah, Donsah, Fabricio, Samudio, Tunay, Skoda

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

17. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza yayına hareketlenen Aboubakar'ın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

19. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Aboubakar'ın pasıyla meşin yuvarlakla sağ tarafta buluşan Oğuzhan Özyakup çizgiye inerek topu içeri çevirdi. Arka direkte Larin boş pozisyonda pozisyonu gole çevirdi: 1-0

31. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Çaykur Rizespor yarı alanına gönderilen uzun pası Meriah kafayla kalecisine geri pas olarak oynamak istedi. Kısa düşen topu takip eden Larin ceza sahası girişinde aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin üstünden ağlara yolladı: 2-0

34. dakikada Çaykur Rizespor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı topu Rıdvan Yılmaz tek pasla ceza sahası içindeki Aboubakar'a verdi. Kamerunlu oyuncunun müsait pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45 1. dakikada Josef'in pasıyla ceza sahasına hareketlenen Aboubakar'ın şutunda top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig’in 17’nci haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayan karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çaldı. Öztürk’ün yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Erdem Bayık üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hafta sonunda deplasmanda 2-0’lık skorla kazanılan Hes Kablo Kayserispor maçının 11’inde 4 değişikliğe giderek Çaykur Rizespor karşısına çıktı. Tecrübeli teknik adam N’Sakala’nın yerine Rıdvan Yılmaz, Atiba’nın yerine Necip Uysal, Mensah’ın yerine Oğuzhan Özyakup ve Güven Yalçın’ın yerine Aboubakar’ı 11’de oynattı.

Kaleyi Ersin Destanoğlu’na emanet eden Sergen Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Welinton, Vida ve Rıdvan Yılmaz’dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef de Souza ve Necip Uysal’ı görevlendiren Yalçın, hücum hattında Larin, Oğuzhan Özyakup ve N’Koudou’yu sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Vincent Aboubakar oldu.

ABOUBAKAR 2 MAÇ SONRA TEK İDMANLA 11’DE

Geçtiğimiz hafta annesini kaybeden ve cenazesine katılmak için ülkesine giden Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte formasını kavuştu. Kamerun’da olması sebebiyle Sivasspor ve Kayserispor maçlarında görev alamayan ve dün öğle saatlerinde Türkiye’ye dönen Aboubakar, takımla birlikte sadece bir antrenmanda yer alabildi. Teknik heyetle yaptığı görüşmede Rizespor maçında görev almayı istediğini belirten Aboubakar’ı, teknik direktör Sergen Yalçın da 11’de görevlendirdi.

OĞUZHAN ÖZYAKUP LİGDE 8 MAÇ SONRA 11’DE

Siyah beyazlı ekipte Çaykur Rizespor maçında karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Oğuzhan Özyakup, ligde 8 maç sonra ilk 11’de yer aldı. Daha sonra Süper Lig’in 8’inci haftasında deplasmanda Gaziantep FK’ya 3-1 kaybedilen maçta 11’de görev alan Oğuzhan Özyakup, sonrasında oynanan 8 maçta 11’de görev alamamıştı. Oğuzhan Özyakup, sonradan girdiği maçlardan Sivasspor müsabakasında bir gol atmış, geçtiğimiz hafta sonunda oynanan Kayserispor karşılaşmasında da bir asist yapmıştı.

GHEZZAL YEDEK KULÜBESİNDE

Beşiktaş’ta en çok asist yapan oyuncu konumunda olan Rachid Ghezzal da Çaykur Rizespor mücadelesine yedek kulübesinde başladı. Sivasspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Kayserispor deplasmanına götürülmeyip riske edilmeyen Cezayirli kanat oyuncusu, 1 maçlık aranın ardından yedek kulübesinde karşılaşmaya başladı.

SİYAH BEYAZLILARDA 2 İSİM SINIRDA

Siyah beyazlı ekipte Çaykur Rizespor maçı öncesinde 2 isim sarı kart sınırında bulundu. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Domagoj Vida ile yedek kulübesinde maça başlayan Mensah sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve hafta sonunda oynanacak Atakaş Hatayspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

ÇAYKUR RİZESPOR’DA 2 DEĞİŞİKLİK

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas ise Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalınan maçın 11'inde 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Gençlerbirliği karşısında ilk 11’de görev verdiği Fernando ve İsmail Köybaşı’nın yerine Melnjak ve Emir Dilaver’i sahaya sürdü.

Çaykur Rizespor’un Beşiktaş karşısındaki 11’i şöyle şekillendi: Gökhan Akkan - Morozyuk, Emir, Talbi, Meriah, Melnjak, Donsah, Fabricio, Samudio, Tunay Torun, Skoda.