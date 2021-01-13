Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Ligde aldığı üst üste galibiyetler sonrası Hatay'dan 2-2 ile dönen Beşiktaş, 17 maç sonunda averajla lider durumda. Sıra geldi kupada çeyrek finale çıkmaya... Önümüzdeki hafta sonu derbi maçta Galatasaray'a konuk olacak siyah-beyazlılarda Domagoj Vida ve Valentin Rosier, TD Sergen Yalçın'ın takdiriyle maç kadrosuna alınmadı. Uzun süredir sakatlık ve formsuzluk nedeniyle forma yüzü göremeyen Adem Ljajic ve Gökhan Töre ise kadroda! Sergen Yalçın, iki oyuncuya da kupa maçının belli bölümünde süre verip maç kondisyonlarını yukarı çekmek isteyecektir. Rosier'in yokluğunda sağ bekte Necip Uysal ya da Dorukhan Toköz başlayabilir. Hem Vincent Aboubakar hem de Cyle Larin son haftalarda oldukça formda olsa da, derbi maç düşünülerek, Sergen Hoca'nın Güven Yalçın'ı hücum merkezinde kullanması şaşırtıcı olmaz.

Ligde son haftalarda formsuz bir görüntüde olan Rizespor, geçtiğimiz hafta Dolmabahçe'de 6-0 kaybettiği maçı bir kenara bırakarak kupa maçına çıkacak. Kulüpten yapılan koronavirüs açıklamasına göre 1 futbolcuda pozitif bulguya rastlanmış ancak kim olduğuyla alakalı bir bilgi geçilmedi. Bu durumu kenara bırakırsak, İsmail Köybaşı ve Loic Remy'nin sakatlığı dışında takımda göze çarpan bir eksik yok. Ligde 4 maç üst üste kaçırdıktan sonra Denizlispor maçıyla birlikte sahalara dönen Fernando Boldrin takım için büyük bir artı. Antrenman fotoğraflarına bakınca kalede Gökhan Akkan'ın, kanatlarda ise Braian Samudio ile Fernando Andrade'nin oynayacağını söylemek güç değil...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın iç sahada oynadığı son 6 resmi maçın tamamı "2.5 ÜST" bitti.

- Rizespor'un oynadığı son 6 maçın 5'inde "karşılıklı gol" oldu. Olmayan tek maç, Beşiktaş'a 6-0 kaybettikleri maç...

- İki takım arasında, bu sezonla birlikte, son 3 sezonda oynanan 5 maçın 4'ünde "karşılıklı gol" izledik. "KG YOK" biten tek maç, yine 6-0'lık maç...

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Türkiye Kupası karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %66'lık kesim Dolmabahçe'de son haftalarda fırtına gibi esen siyah-beyazlı takıma güveniyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.