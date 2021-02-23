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23.02.2021 - 15:18 | |   İSTANBUL (AA) -

Beşiktaş, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Denizlispor ile 26 Şubat Cuma günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sakatlıkları henüz geçmeyen Rachid Ghezzal ile Francisco Montero, takımdan ayrı koşu yaptı. Cenk Tosun ise çalışmada yer almadı.

Siyah-beyazlı ekip basına açık olan bölümde ısınma hareketleri ve yüksek tempolu koşu yaptı. Tüm oyuncuların kol kola koşması antrenmanda güzel görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Beşiktaşlı oyuncular basına kapalı bölümde ise pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı.

Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale taktik maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Beşiktaş, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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