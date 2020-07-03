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03.07.2020 - 07:00 |

Beşiktaş Douglas'ı gözden çıkardı!

Beşiktaş, Loris Karius ve Pedro Rebocho’nun ardından Douglas’la da yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı yönetimin, Douglas’la ayrılık görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Beşiktaş Douglas'ı gözden çıkardı!
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Kartal, Loris Karius ve Pedro Rebocho’nun ardından Douglas’la da yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak yaşadığı uzun süreli sakatlıklar yüzünden takıma katkı yapamayan 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun tamamen gözden çıkarıldığı belirlendi.

Futbol takımının bütçesini 55 milyon eurodan 35 milyon euroya düşürmeye kararlı olan siyah-beyazlı yönetimin, Douglas’la ayrılık görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Beşiktaş’ın, 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan ve yıllık 800 bin euro kazanan deneyimli oyuncuyu serbest bırakmaya hazır olduğu ifade edildi.
Karşılıklı anlaşmayla Douglas’ın kontratını fesh etmek isteyen siyah-beyazlı idareciler önümüzdeki günlerde gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen diğer sözleşmeli oyuncularla da masaya oturacak.

Kiralık gittiği Fransız ekibi Toulouse’dan geri dönecek Nicolas Isimat Mirin’in yanı sıra Enzo Roco ile de yolların ayrılması için görüşmeler yapılacağı aktarıldı.

Beşiktaş Douglası gözden çıkardı

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