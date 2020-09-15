MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerVoleybol Haberleri Beşiktaş-Eczacıbaşı VitrA: 0-3
15.09.2020 - 16:22 | | İSTANBUL (AA)

Beşiktaş-Eczacıbaşı VitrA: 0-3

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Beşiktaş-Eczacıbaşı VitrA: 0-3
ABONE OL

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Tuncay Sevim, Aylin Turnaoğlu

Beşiktaş: Rida Erlalelitepe, Sude Pehlivan, Seray Altay, Ezgi Taşdemir, Sinem Yıldız, Elif Teksoy (Ece Güneşen, Zeynep Batmaz, Bengisu Aygün, Gökçe Akkaya)

Eczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Melis Durul, Fatma Yıldırım, Beyza Arıcı (Melisa Memiş)

Setler: 7-25, 9-25, 9-25

Süre: 49 dakika (15, 18, 16)

Beşiktaş-Eczacıbaşı VitrA: 0-3

 

 

 

Çin’in Wuhan şehrinde hayat da futbol da normale döndü!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Ankaragücü, İlhan Parlak'ın sözleşmesini feshetti
    Son dakika | Ankaragücü, İlhan Parlak'ın sözleşmesini feshetti
  2. Mustafa Er: "Tahta açılsa da açılmasa da hedefe koşacağız"
    Mustafa Er: "Tahta açılsa da açılmasa da hedefe koşacağız"
  3. Gherardini'den Obradovic açıklaması
    Gherardini'den Obradovic açıklaması
  4. Son dakika - Trabzonspor'da çifte sakatlık şoku!
    Son dakika - Trabzonspor'da çifte sakatlık şoku!
  5. UEFA Süper Kupa maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek
    UEFA Süper Kupa maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Altay, Edin Cocalic'i transfer etti

Altay, Edin Cocalic'i transfer etti

Ankara Keçiörengücü'nden kadrosuna iki takviye

Ankara Keçiörengücü'nden kadrosuna iki takviye

Son dakika | Konyaspor’da Serkan Kırıntılı affedildi

Son dakika | Konyaspor’da Serkan Kırıntılı affedildi

Hentbolda Bölgesel Lig statüsü belli oldu

Hentbolda Bölgesel Lig statüsü belli oldu

Sıradaki Haber