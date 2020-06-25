Beşiktaş, Edwin Gyasi ile 3 yıllığına anlaştı!

Beşiktaş'ın bir süredir listesinde yer alan CSKA Sofya'nın kanat oyuncusu Edwin Gyasi ile anlaştığı iddia edildi.

Bulgar basını, Edwin Gyasi'nin Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı ve 1 Temmuz'dan sonra resmi imzaların atılacağını yazdı. Daha önce Beşiktaş yönetimiyle görüşeceği iddia edilen Edwin Gyasi ile her konuda anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Beşiktaş'a transferine görüşme sürecinde sıcak baktığını dile getiren Edwin Gyasi, siyah beyazlılar hakkında "Beşiktaş, çok büyük bir kulüp. Gelişmeler sonrasında neler olacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.



Edwin Gyasi kimdir?

Başta sağ kanat olmak üzere her iki kanat ve forvette görev yapabilen Edwin Gyasi, Beşiktaş'ın aradığı kanat forvet tarzına çok uyuyor. Hollanda'da altyapı eğitimini alan 28 yaşındaki futbolcu, yurt dışında Aalesund, Dallas ve CSKA Sofya formaları giydi. Edwin Gyasi, CSKA Sofya ile çıktığı 52 resmi maçta 6 gol ve 10 asist kaydetti.

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